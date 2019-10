Sortland

– Det dere har, er noe av det vakreste vi har, sa Klarp Solvang under sitt foredrag, og viste til vesterålsnaturen.

Klarp Solvang, som kanskje enkelte også kjenner som ektemannen til helseminister Bent Høie, var en av talerne på årets utgave av Vesterålskonferansen i Kulturfabrikken. Søkelyset hans var primært på natur og friluftsliv som reiselivsprodukt.

Han trakk blant annet frem vesterålsnaturen, som han mener er blant de aller mest innbydende som finnes, og pekte på at regionen er gull verdt for Den Norske Turistforening.

Populær bok

Ifølge Klarp Solvang er DNT i hovedsak en bidragsyter for å tilrettelegge for tur og turisme ved hjelp av for eksempel selvbetjente hytter og turkart.

– I tillegg er vi en gaveprodusent som produserer enormt mange bøker. Visste dere at Vesterålen Turlags siste bok har solgt i 15.000 millioner kroner. Det er faktisk mer enn hva bibelen har solgt i samme område, sa han, til latter fra salen.

Uleselige rutetabeller

Samtidig poengterte foredragsholderen også at Vesterålen har utfordringer de bør løse med tanke på å lokke flere turister hit. Som et eksempel viste han en rutetabell for en hurtigbåtrute, som nærmest så ut som en gordisk knute.

– Det er nok ikke mange som får lyst til å ta hurtigbåt når man ser den ruta og kanskje ikke forstår hva som står der, så det er noe man bør forbedre, sa han.

Må snu trenden

Generalsekretæren presiserte at det største vekstpotensialet til Den Norske Turistforeningen, ligger i natur som reiselivsprodukt.

– Reiselivstrendene handler om natur og opplevelse. Friluftsliv er trendy, bærekraftig og noe folk er opptatt av. Dersom vi klarer å snu flyten ut av landet til inne i landet, vil det ha en stor verdi, sier han.

Han trakk nok en gang frem turisthyttene i Vesterålen og understreket at de også er til for innbyggerne som bor her, og at de må brukes når man skal promotere Vesterålen for å få folk til å flytte hit.

– Dere har tilgang til turhytter og toppturer som andre bare kan drømme om, slo Dag Terje Klarp Solvang fast.