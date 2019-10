Peppes Pizza åpner på Sortland

Sortland

– Det er stort øyeblikk at vi dag endelig kan fortelle at vi kommer til Sortland og Vesterålen, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Uformell atmosfære, hyggelige omgivelser og en amerikansk pizzameny er grunnsteiner i Peppes. I tillegg til den klassiske pizzalinje Classic Chicago, tilbyr Peppes også den spennende serien Freestyle California, med spennende toppinger.

Tidligere MIX-kiosken

– I Peppes Pizza satser vi også på Takeaway og utkjøring. På Sortland skal vi ha beliggenhet i Skibsgården med fasade vendt ut mot sentrum i den tidligere MIX kiosken og planen er å åpne før jul. Det er Ellingsen Invest As v/daglig leder Geir Abel Ellingsen som er lokal initiativtaker og står bak etableringen gjennom det lokale selskapet Vesterålspizza AS, heter det i pressemeldingen.

Alf Mangor Johannessen, som har rettighetene for kjeden i Nord-Norge, er full av lovord om den jobben Ellingsen har gjort og gjør slik at kjeden nå endelig kan åpne til glede for alle som bor eller handler i Sortland.

– Dette vil styrke sentrum og den videre veksten av Sortland som et viktig handels sted for regionen, sier Mangor Johannessen.

Vurdert i flere år

Overfor VOL utdyper Mangor Johannessen at han over flere år har vurdert Sortland som aktuell for en Peppes Pizza-restaurant.

– Ja, jeg har fulgt med på utviklingen i Sortland og Vesterålen over tid, og nå som vi har hatt en glimrende dialog og samarbeid med Geir Abel Ellingsen over tid, fant jeg ut at nå er tiden endelig inne til å realisere planene. Dette handler om at vi har funnet et smart lokale med god plassering, der folk ferdes i sentrum, sier han.

Endelig dato for åpning vil bli avklart innen kort tid. Pizzastedet er under prosjektering og alt utstyr er under bestilling.

– Nå skal Daglig leder Nena Enoksen rekruttere medarbeidere frem mot åpningen som vi håper å rekke noen uker før jul, fastslås det i pressemeldingen.