Inviterer til høstkonsert på Sortland

Sortland

Høstkonserten vil inneholde et variert program med alt fra klassiske korpsstykker til moderne popmusikk, står det å lese i en pressemeldin.

Med seg på scenen har Musikkforeningen både instrumental- og vokalsolister. Noen kommer fra egne rekker, mens andre er invitert fra musikklinja.

«Vi gleder oss spesielt til å høre unge og talentfulle Emma Sofie Setså, som til daglig går på musikklinja, synge Preus-låten «Når himmelen faller ned». I tillegg vil korpsets egen Line Pedersen gjøre en norsk, til og med nordnorsk, versjon av «Make you feel my love. I musikkforeningen har vi tradisjon for å trekke frem musikere fra egne rekker og denne gangen byr vi på vakkert flygelhornspill fra Helene Haugnes i tillegg til en slepen fremførelse fra vår egen trombonekvartett. Det blir ikke tøffere enn det», står det å lese i pressemeldingen.