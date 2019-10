Sortland Høyre med spørsmål til Nordlund: – Hvorfor ble vi ikke orienterte om Ungdata-undersøkelsen?

Sortland

Det var i forrige uke Ungdata-resultatene ble kjent for almennheten.

– I forrige uke ble det kjent at resultatene fra Ungdata-undersøkelsen for 2019 har flere alarmerende utviklingstrekk, både i forhold til nasjonale resultater og i forhold til forrige undersøkelse i Sortland i 2017. Undersøkelsen viser at Sortlands ungdomsskoleelever er mer ensomme, har brukt mer alkohol og tobakk og har blitt mer mobbet enn lands- og fylkessnittet, opplyser Marhe Hov Jacobsen i Sortland Høyre..

Hun mener det er prisverdig at FAU ved Sortland ungdomsskole tar tak i saken.

– Samtidig er det kritikkverdig at ikke denne saken har vært tatt opp til politisk nivå. Barn og unges oppvekstvilkår må ha høyeste prioritet, og Ungdata gir særdeles viktig informasjon også til oss politikere.

På bakgrunn av dette, stiller hun og partiet hennes tre spørsmål til ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp):

Hvorfor er ikke resultatene fra denne undersøkelsen orientert om til politisk nivå, selv om resultatene var kjent allerede i vår?

Når vil en slik orientering bli gitt?

Hvordan vil ordfører ta tak i problemstillingene og jobbe videre med disse sammen med for eksempel politikere, foreldre, skolene og skolehelsetjenesten, administrasjonen, ungdomsrådet og ungdommen selv?

Nordlund vil svare på spørsmålet under torsdagens formannskap.