«Kan vi bekjempe nedleggelsemonsteret?»

Sortland

Er dere klar over hvor rå de er? Vi er verdensledende på flere områder, folkens. Men nå tenner jeg varsellampa. Den store. Både Helgeland (-0,18 prosent), Vesterålen (-0,32 prosent) og Ofoten (-0,21 prosent) har hatt nedgang i befolkningen fra 2017 til 2018.

Den svake befolkningsutviklingen skyldes flere faktorer. Stadig flere unge flytter bort for å studere eller jobbe, innvandringen er svært lav, og det skapes færre jobber sammenlignet med andre regioner i Nord. Fordi det ikke skapes nok jobber, uteblir befolkningsveksten.

Og når Nordland fylke får mindre og mindre penger, fordi vi blir færre og færre folk, må de ta ned tilbud som f.eks videregående skole, transport og det blir mindre penger til infrastruktur. Hva skjer da? Jo folk flytter til steder hvor tilbudet er bedre. Ser vi hvor dette ender? Ja, det gjør vi. Så hva kan vi i næringslivet gjøre? Finnes det håp? Ja, vi kan snu spiralen.

1.Ta godt vare på de ansatte som du allerede har. Skap en kultur som sørger for at folk er trygge, får nok utfordringer og forteller alle om det. God kultur spiser strategi til frokost, og fornøyde ansatte er den råeste rekrutteringskampanjen noen gang. Det slår både filmer med pompøse fjell og stilige annonser.

2. Lys ut ALLE stillinger. Husk stillingsannonser er også god markedsføring for hva dere står for.

3. Kan du finne noen partnere som kan hjelpe deg å skape flere arbeidsplasser? Kan det hende at du kan få finansiert den idéen som skaper ti arbeidsplasser. FÅ DET OPP AV SKUFFA. Alle bedriftseiere bør sette seg ned og tenke hvordan vi kan skape vekst nå.

4. Krev at kommunene får næringslivet som motor og ikke lager flaskehalser fordi det er viktigere å ha rett enn å ha marsjfart. Vi trenger næringstomter i et raskere tempo.

5. Krev at vi får en felles bærekraftig næringsplan for regionen vår, og at vi har et felles lederteam som er der ute og selger Vesterålen som et attraktivt sted å etablere seg for eksterne som deler våre verdier. For det nytter ikke om alle flytter til Bodø, eller at Sortland vinner alle i Vesterålen, om vi ikke blir flere i fylket. Det er en varslet krise. Vi har et nytenkende og ambisiøst næringsliv i Lofoten og Vesterålen som fortjener at det er lett å få tak i rett kompetanse.

Men vi trenger videregående skoler, infrastruktur, koselige kafeer og festivaler: Det starter med arbeidsplasser og flere folk, og de må vi alle som jobber med næring som bedriftsleder, kommune, virkemiddelapparat og fylket slåss for å få flere av. Ingen vinner over nedleggelsesmonsteret hvis vi ikke kjemper sammen. Alle for en – en for alle.