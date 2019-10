Sendte reguleringsplan for Ånstadsjøen ut på høring

Sortland

Det er Benfra As, som er 50-50-eid av Jarle Frantzen og Benum As (Roger Benum), som har levert inn søknaden.

– Planen legger til rette for utfylling i sjø og etablering av 3.800 kvadratmeter ny næringsbebyggelse, hvorav inntil 1.000 kvadratmeter kan være forretning. Samlet utnyttelse, inkludert eksisterende forretningsareal på 1.500 kvadratmeter og næring på 700 kvadratmeter, er 6.000 kvadratmeter. Eksisterende avkjørsler til planområdet skal fjernes, og erstattes av én ny adkomst, skrives det i planen fra utbyggeren.

Ifølge planen skal det bygges inntil seks nye bygg. Det minst vil bli plassert veldig nært molen til småbåthavna på Ånstadsjøen.

Politikerne tok ingen diskusjon om saken, og sendte saken ut på høring enstemmig.

Tvist

Det er for tiden en tvist mellom Benfra AS og Sortland kommune angående forurenset masse på tomta.

«Utbygging av området kan ha økonomiske konsekvenser for Sortland kommune. Sortland kommune solgte gnr. 16 bnr. 60 i 2010. Sortland kommune, Eiendom, arbeider for tiden med å klargjøre eventuelt ansvar for oppryddingen i forurensningene i grunnen etter tankanlegget. Dette er privatrettslige forhold mellom Sortland kommune, som tidligere grunneier, og ny grunneier som nå regulerer området.», het det i sakspapirene.

Sortland kommune avviser atter en gang at Frantzen Eiendom Sortland AS (FESAS/Benfra AS) har rett til erstatning på grunn av forurensede masser ved en eiendom ved Ånstadsjøen i Sortland kommune. De mener at det ikke kan utelukkes at Benfra selv har fraktet forurensede masser inn på eiendommen.

Frantzen Eiendom Sortland AS (FESAS) fremmet i juli et økonomisk krav overfor Sortland kommune etter at det gjennom grunnundersøkelse ble funnet forurenset grunn på tomten de eide og hadde kjøpt av kommunen. Sortland kommune avviser kravet og mener reklamasjonsfristen har gått ut.