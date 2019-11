Behovet for Kystvaktens tilstedeværelse vil øke

Sortland

I en uttalelse fra formannskapet i Sortland, heter det at Kystvaktbasen på Sortland er lokalisert sentralt i forhold til sitt oppdrag. Når ledelsen til Kystvakten ble samlet på Sortland 1. januar 2012 var begrunnelsen at dette ville gi en enhetlig og effektiv ledelsesstruktur og beslutningene skulle foretas i et sterkt faglig miljø, og bidra til videre satsing i nordområdene. Det har hatt betydelige positive konsekvenser for kystvaktens utførelse av sine operative oppgaver.

Det er positivt at Kystvakten får tilført flere fartøyer. Formannskapet i Sortland mener det er viktig at Kystvaktens bemanning blir tilstrekkelig både på fartøyene og på landorganisasjonen for å løse økt oppdragsmengde. Dersom det ikke er nok personell vil man ikke oppnå den utvida kapasiteten slik som planlagt.

Den viktigste rollen som Kystvakta utfører i sitt daglige virke, er som politi, tollkontroll, grensekontroll, redning til sjøs, og ikke minst kontroll av eventuell ulovlig fiske er svært avgjørende for å forvalte nordområdene på en trygg og god måte. Kystvaktas rolle i forvaltning av nordområdene har stor tillit. Både når det gjelder suverenitetshevdelse og som viktige aktører ved alvorlige hendelser. På grunn av klimaendringene er havområdene blitt mye større. Mer av havisen smelter og fiskeriene har spredd seg over et stadig større geografisk område. Varmere sjø har gjort at det er blitt mange flere fiskearter, og fisket strekker seg over mye lengre tid.

Akvakulturnæringen er i sterk vekst og det arbeides med å tilrettelegge for offshore havbruk. Sammen med utvikling av offshore vindkraft vil dette kunne påvirke fiskeri, skipstrafikk, potensialet for ulykker og norske myndigheters behov for oppsyn og kontroll. Antallet marine verneområder er i vekst og kan forventes å øke. Kystvaktas tilstedeværelse og tilsyn kan på alle disse områdene bli viktigere i årene framover. Norge eksporterte sjømat for 94,5 milliarder i 2017. Svært mye av dette kommer fra Nordområdene. I de mest positive scenarioene i «Framtid i Nord» vil Nord-Norges marine næringer ha en årlig omsetningsverdi på om lag 310 mrd i 2050.

Områdene i nord, våre naturressurser må overvåkes, passes på og beskyttes. Det er store verdier som har stor internasjonal interesse og Norge har et særskilt ansvar for å beskytte disse.

Nordområdepolitikken handler om å styrke Norges posisjon i nord og bygger på pilarene kunnskap, aktivitet og nærvær.

Nordområdene er en region preget av samarbeid mellom nasjoner, blant annet innen fiskeri, søk og redning og miljøvern. Vi har alle en felles interesse av å forvalte naturressursene på en god måte

Økt maritim aktivitet, både sivil og militær, utfordrer Kystvaktens evne til å utøve rollen som statens viktigste myndighetsutøver i hele det norske ansvarsområdet til havs. Skipstrafikken i norske farvann er i sterk vekst. Veksten er størst innen konteiner-, gass- og passasjerskip. Vekst i turistnæringen og cruisetrafikken medfører økt risiko for storulykker. Olje og gassutviklingen i norske nærområder øker også risikoen for hendelser med akutt forurensning.

En troverdig tilstedeværelse og kontroll forutsetter i mange tilfeller fysisk tilstedeværelse av fartøy, fly og personell. Forsinket innføring av NH90 har hatt betydelige konsekvenser for Kystvaktens operative evne. Formannskapet i Sortland mener det er svært viktig å styrke Kystvaktens mulighet for tilstedeværelse med fortsatt innleid kapasitet før de nye fartøyene og NH90 er faset inn.

En mer spent sikkerhetspolitisk situasjon skaper også nye utfordringer. Dagens trusselbilde er mer komplekst og krevende. Det er økt militær aktivitet på både russisk og alliert side, og det er grunn til å forvente at denne utviklingen vil fortsette.

Formannskapet mener det er viktig å styrke koordineringen mellom Sysselmannen og Kystvaktens ressurser for å øke beredskapen rundt Svalbard gjennom Kystvaktens tilstedeværelse.

Utfordringene knyttet til forvaltningen av Norges kyst- og havområder vil sannsynligvis øke i årene framover. Havet er Norges desidert viktigste ressurs og hjørnestenen i vår velstand og dermed av nasjonal interesse. Tilgang til stadig større isfrie farvann og økt aktivitetsnivå skaper muligheter for økonomisk vekst og økt ressursutnyttelse, men også økt sårbarhet med hensyn til bærekraftig forvaltning, myndighetsutøvelse og beredskap.

Formannskapet i Sortland ser at behovet for Kystvaktens tilstedeværelse vil øke. Det vil derfor være viktig å få belyst hvilke konsekvenser utviklingstrekkene vil ha for den fremtidige struktur, organisering, bemanning og kompetanse i Kystvakten.

Det forventes at behovet for kystvakttjenester vil øke i tiden framover, og da forventes det at kapasiteten økes slik at oppdragene i henhold til Kystvaktloven kan løses på en forsvarlig måte.