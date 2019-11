Holand blandakor framfører Allehelgensmesse i Sortland og Malnes.

Sortland

Holand blandakor har i høst øvd inn Egil Hovlands Allehelgensmesse. Dette er ei gjennomkomponert messe med storslagen musikk. Med oss i framføringen har vi 6 blåsere: Cecilie Aalberg, Helene Haugnes og Jørund Øverby Håkedal, trompet, Odd Helge Hveding, Elling Lagesen, Randi Mogstad, trombone og Sølve Eggebø, orgel. Liturg i messen er Sokneprest Anton Punsvik. Mette Dyrnes er dirigent.

Søndag formiddag gjennomføres messen i Malnes kirke og om ettermiddagen blir det samme program i Sortland kirke.

I messen blir det anledning til å minnes de som er gått bort det siste året. Navn på personer som menigheten har i sine lister vil bli lest opp. Det er mulig å sjekke navnelistene ved inngangen før messen og det er mulig å føye på navn på personer som er begravd andre steder slik at disse også blir lest opp i minnedelen.

Det blir anledning til å tenne lys i messe.