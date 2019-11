– Vi er bekymret, vi er forbannet

Sortland

Magnhild Haugen (25) er en av sortlendingene som har gått på Sortland videregående skole, og som gikk videre på lektorstudiene etter endt vgs.

– I flere praksisperioder var jeg hjemme. Jeg ble tatt veldig godt imot og lærte mye. Jeg var alltid innstilt på at jeg ville hjem igjen. Det var drømmen, og nå står jeg jo her, men jeg føler at drømmen ikke lenger er så fantastisk, uttalte Haugen da hun holdt sin appell.

I tillegg til Haugen, holdt blant andre Christine Meisterlin og Halvar Ellingsen appell.

Under kan du se video med appellene som ble hold lørdag.

















VOL oppdaterer saken fortløpende med videoer.

- Kor e hammarn, Edvard? Christine Meisterlin er så forbanna på de foreslåtte nedleggelsene i innenfor utdanningen i Nordland at hun har skrevet et kåseri.

Kuttforslagene drøftet i innspillmøte: – For Vesterålen sin del er dette dramatisk. Næringslivet rammes For de videregående skolene i Vesterålen, har kuttforslagene fra Nordland fylkeskommune kommet som et sjokk. – Om forslaget vedtas, er dette dramatisk både for skolene, næringslivet i regionen vår og de ansatte, sier Rune Nesmoen.

Foreslår å legge ned VG1 restaurant og matfag i både Hadsel og Øksnes: – Vi er rimelig frustrerte. For reiselivssatsinga i regionen er dette katastrofalt Innen restaurant og matfag står VG1 i fare for å bli nedlagt i Øksnes. Det er også snakk om å legge ned tilbudet ved Hadsel videregående skole.

– En trist dag for Sortland og Vesterålen Jim Simonsen Jenssen er representant på fylkestinget for Høyre, og er skuffet over samferdselsrådens uttalelser rundt framtida for bussterminalen på Sortland.

«Uakseptable kutt i utdanningstilbud innenfor videregående skole» Marthe Hov Jacobsen i Sortland Høyre har kommet med et forslag til et omforent forslag med Rødts tidligere forslag ang. kutt i utdanningstilbud i Vesterålen:

Rødt med forslag til uttalelse om forslag til studietilbud i Nordland: – Uakseptable kutt i tilbud innenfor videregående skole Christoffer Ellingsen og Rødt ønsker å ha med formannskapet på en uttalelse om studietilbudet i Nordland.