Brøt vikeplikten

Sortland

15:15 meldte politiet at de hadde kommet over trafikkuhellet. Kenneth Magnussen, operasjonsleder ved operasjonssentralen til Nordland politidistrikt opplyser til VOL at det ble utstedt et forenklet forelegg for vikepliktsbruddet.

– Vil det bli opprettet sak?

– Nei, det ble løst med en bot. Politiet på stedet vurderte det dit hen fordi at det var snakk om mindre skader, sier Magnussen.

Da politiet først meldte om hendelsen, ble det opplyst at en person klaget på smerter i rygg/nakke. Ambulansen kom til stedet og forlot litt senere.

– Vet dere noe om hvordan det går med vedkommende som klaget på smerter?

– Nei, vedkommende ble ivaretatt av ambulansepersonell, sier Magnussen.