Sortland

Politiet melder at de har kommet over et trafikkuhell mellom to biler i krysset RV82/RV85 på Sortland.

En person klager på smerter i rygg/ nakke. Ambulanse har både ankommet og forlatt stedet.

Ulykken skjedde på Strand-siden av brua, opplyser VOLs reporter på stedet.