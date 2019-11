Trafikktrøbbel på E10

Sortland

Statens vegvesen meldte 12:28 på vegvesen.no at ett kjørefelt var stengt på nordsiden av Sørdalstunnelen. Da VOL tar kontakt med vegtrafikksentralen rundt 13:20, opplyser de om at kjørefeltet nå er åpnet for vanlig ferdsel.

VOL har også fått meldinger om at det står en trailer fast på E10 ved Kåringen. Ved politiets operasjonssentral opplyser de at det fikk en melding tidligere onsdag om dette, men at de ikke har hørt noe siden den gang. Også vegtrafikksentralen opplyser om at de har fått tips om at det står en trailer fast i Kåringen, men sier at de ikke har fått noen publikumstelefoner på dette.