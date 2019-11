Filmfestival i miljøets tegn

Sortland

VOL ankommer Kulturfabrikken litt før pressekonferansen til årets Laterna Magica-festival begynner. Men filmpraten er allerede i gang. Nærmere bestemt den klassiske diskusjonen om «verdens beste film.» Både de unge festivaldeltakerne og de noe mer voksne arrangørene deltar ivrig. Aldersforskjellen gjør seg noe gjeldende i valg av favorittfilm. Likevel er det enighet om at klassiske «Grease» er blant favorittene til flere, uansett aldersgruppe.

Unik festival

Det er ikke bare filmpraten som viser at filminteressen er sterk i Vesterålen. Det gjør også faktumet at dette er den 28. Laterna Magica-festivalen. Og til opplysning: Laterna Magica er filmfestivalen der unge talenter fra Vesterålen får vise seg frem. Som regiansvarlig for sceneshowet Svein Spjelkavik sier:

– Vis meg det stedet i Norge som har noe lignende!

I år har hele 31 unge filmskapere levert bidrag. Prisutdelingen sparker i gang Laterna Magica mandag 18. januar i Møysalen på Kulturfabrikken. Regissør Svein Spjelkavik lover en klassisk prisutdeling i Oscar-stil, med musikkinnslag, konferansier, nominasjoner og selvfølgelig det dramatiske høydepunktet: – Og vinnerne er!

Årets festival står i miljøets tegn. Passende nok preger det også årets prisutdeling. For som under andre filmfestivaler knyttes det nesten like stor spenning til konferansier og pauseinnslag, som selve vinnerne. Under årets festival har koreograf Marina Sirenko laget en helt spesiell danseforestilling, inspirert av resirkulering og søppeldunker.

Mange høydepunkter

Prisutdelingen er bare starten på en ukes tettpakket program. Høydepunktet for mange blir kanskje filmkvelden «Ungdomsfabrikken» 20. november, der unge filmtalenter fra Vesterålen viser eksempler på filmene sine. Arrangørene lover ikke bare spennende ung film, men også gratis popcorn og bra stemning.

Et annet høydepunkt blir Film i friluft i Bjørklundparken lørdag 23. november. Filmen er den animerte juleklassikeren Snømannen av Raymond Briggs. De som ikke har sett filmen, har ganske sikkert hørt sangen Walking on Air i en eller annen versjon. For øvrig bør de som ikke har sett Snømannen ta turen til Bjørklundparken om et par uker. Dersom været holder, kan det bli årets store vinteropplevelse i Sortland.

Unge talenter

Mange store filmnavn har begynt løpebanen med uavhengige lavbudsjettfilmer. Arrangørene påpeker at det er mange kulturpersonligheter som har vært innom Laterna Magica-festivalen i årenes løp:

–Det er utrolig mange filmfolk og kreative mennesker som har vært innom festivalen. Den lista ville slå lufta ut av folk!

Arrangørene mener Laterna Magica er viktig ikke bare for filminteressen i Sortland. Betydningen stikker dypere og er mer langtrekkende:

– Gode opplevelser i ungdommen er viktig for valg man tar senere. Om man velger å bli værende eller flytte tilbake til hjemstedet. Disse enkle tingene er viktige for senere valg.

Svein Spjelkavik har også en oppfordring lokalpolitikerne:

– Dette hadde ikke vært mulig dersom hver kommune skulle stått alene. Dette er et klassisk eksempel på hvorfor Vesterålen regionråd er så viktig. Så dere må ikke spare på de få kronene dere bruker på festivalen!

Selv om de voksne arrangørene snakket mest under dagens pressekonferanse, understreket festivalleder Margrethe Berntsen, at det er de unge som spiller hovedrollen under festivalen:

– Dette er ikke bare en festival for barn og unge, men også av barn og unge. De deltar i mange roller. Det er en berikelse for oss å ha dem med!

Svein Spjelkaviks korte svar kunne nesten vært hentet fra en amerikansk film:

– Amen!