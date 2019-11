Starter snart med snøproduksjon, men kan foreløpig ikke si når de åpner skitrekket

Sortland

Søndag meldte Sortland Alpinklubb at alt var klappet og klart til å starte årets første snøproduksjon, og at kanonene blir fyrt i gang i dag, mandag. Ifølge anleggsansvarlig i Sortland Alpinklubb, Øyvind Lehn, er de, på grunn av tekniske problemer, en smule forsinket med produksjonen.

– På grunn av et lynnedslag i høst, ble et kretskort som styrer ene vannpumpen til snøkanonanlegget, satt ut av spill. Da vi skulle testkjøre anlegget, var det noe feil på ene kretskortet. Sist fredag fikk vi et nytt kort montert, men innstillingene stemte ikke. Kanonene er klare, men vi venter bare på at elektronikken skal fungere. Vi håper å få det fikset så raskt som mulig, forteller Lehn.

Ifølge Lehn er det vanskelig å si noe om når de kan åpne selve anlegget for publikum.

– Det er avhengig av to faktorer, nemlig luftfuktighet og temperatur. Til lavere fuktighet og lavere temperatur, til mer snø kan vi produsere på kortere tid, sier han.

Når det gjelder selve skisesongen sett under ett, er Lehn og resten av alpinklubben optimistiske. Håpet er å holde kanonene i gang hele kuldeperioden vi nå er inne i.

– Vi er nødt til å være optimistiske og håper på en lang sesong. Værmessig ser det i alle fall foreløpig bra ut, slår Lehn fast, og legger til at alpinklubben har behov for vakter når de starter snøkanonene, og ber interesserte om å ta kontakt.