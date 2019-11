Håvard ett av fem medaljehåp fra Sortland svømme- og livredningsklubb i NM

Sortland

– De ligger veldig godt an og har vist en utrolig fin framgang. Om man skal trekke fram noen så er Håvard Heggland den vi har størst forhåpninger til, sier Håkon Kristiansen om utøverne fra Sortland svømme- og livredningsklubb (SSLK).

Han tilføyer at alle de fem som skal delta i norgesmesterskapet er i godt slag.

Medaljehåp og stafettlag

NM i svømming pågår i Stavanger, mesterskapet går av stabelen torsdag og varer til søndag. Norgesmesterskapet avholdes to ganger i året, et NM for langbane på 50 meter, og ett for kortbane på 25 meter.

Håvard Heggstad hadde bronse på to øvelser på langbane, og er den som hevder seg som medaljehåp også på kortbane.

– Det er også veldig skøy at vi har stafettlag på herresiden, det synes vi er veldig artig. Det er nytt for oss og vi hadde det under langbane-NM også, sier Kristiansen om de fem som stiller til stafett.

– Er stort

De fem utøverne som skal til NM er Anders Inga, Harald Georg Dalslett Hansen, Ivar Angell og Håvard Heggland, i tillegg er Aurora Stavøy med på damesiden. Noen spesiell oppkjøring til NM er det ikke, disse svømmerne trener jevnt og trutt.

– De har trent jevnt stort sett hele året. De har hatt en måneds sommerferie, og startet året med treningsleir i august der de var ti dager borte og trente. Utøverne som deltar på NM trener seks til ni økter i uka, de er ivrige, sier Håkon Kristiansen.

– NM i svømming er stort, der er masse deltakere og nivået nasjonalt er svært høyt. At vi stiller med fem utøvere, det kan vi rett og slett skryte litt av og si at det er bra. Vi er stolte av det, slår Håkon Kristiansen fast.

God rekruttering i klubben

Han beretter at det er et godt miljø i klubben.

– Vi har også en fin gjeng med flinke trenere som gjør sitt beste for å løfte utøverne. Det er alltid spennende med NM-deltakelse. Spesielt nå som de fem har gjort så mye fint den siste tida, da blir det ekstra spennende å se om de har lyktes med oppladinga, sier han.

– Det er i det hele tatt veldig lenge siden det har vært så mange utøvere fra Sortland på et NM. Det gjenspeiler utviklinga i klubben, det går veldig fint nå. Mange svømmer og de er ivrige og det er en fin gjeng. At man har det fint lag, da gjør man det ofte bedre, sier Kristiansen.

I Sortland svømmeklubb er det cirka 160 medlemmer. Blant disse er det utøvere i treningsgruppe, mens noen er på svømmekurs og andre trener triatlon.

– Rekrutteringen er veldig god for tida. Utfordringa er egentlig å klare å ha nok instruktører og trenere og nok tid i bassenget, slår Kristiansen fast.