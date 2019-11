Arrangerer bokbad om døden

Sortland

Håvardsen, som til daglig er begravelsesagent i Vesterålen Begravelsesbyrå, har høstet mange godord om sin nyeste bok, «En seksti, under». Boka kom ut i høst og har vakt stor interesse nasjonalt. Den handler om Håvardsens egne erfaringer gjennom sine mange år i begravelsesbyrå, han forteller åpent om ting mange knapt tør å spørre om.

Journalist Marianne Lovise Strand vil denne ettermiddagen intervjue forfatteren og begravelsesagenten fra Melbu, som nylig også var gjest i NRK programmet «Brenner og bøkene» og i «God morgen, Norge, på TV2. Han har også deltatt i flere bokbad andre steder den seneste tiden, og opplevd at disse møtene har gitt rom for mange fine samtaler.

– Døden gjelder oss alle, vi opplever den før eller siden og på ulike måter. Derfor ønsker vi å bidra til å skape rom for de gode og viktige samtalene om tema, sier Strand, på vegne av Hakeslipp Event, som hun og Wenche Sørlie Hamremoen driver sammen.

Derfor har de også invitert sokneprest Anton Punsvik fra Sortland kirke og Kjærsti Ellingsen fra Humanetisk forbund, samt Eirin Strøm og Hilde Norum Nilsen som begge jobber innen Kreftsykepleien på Sortland og møter alvorlig syke i den siste livsfasen.

– Vi er veldig glade for at de også ville bidra, sier Strand.



– Etter bokbadet bidrar de inviterte gjestene i samtaler rundt temaet, og det blir selvsagt også rom for publikum til å stille spørsmål eller dele egne erfaringer og betraktninger.

– Vi ser fram til denne kvelden, og selv om tema kan virke tungt, tror vi det blir både latter og glede. Åpenhet og det å snakke om det som er tungt og vanskelig, kan bidra til at ting føles enklere, sier Strand.