Sortland

Sist vinter mistet Ramona Lind sin sønn Charlie Dan Lind etter at han kolliderte med et dårlig skodd vogntog da han var på tur fra Sortland til Tromsø.

I perioden etter ulykken og sønnens død, sto mor Ramona Lind på barrikadene for å få dårlig skodde vogntog vekk fra norske veier. Resultatet var flere kontroller i fjor.

Da vinteren kom til landsdelen, kom det flere rapporter om hendelser og nestenulykker som involverte utenlandske vogntog. Lind uttalte da frustrasjon over at tiltakene som må gjennomføres tar for lang tid. Nå har samferdselsminister Jon Georg Dale kommet med en uttalelse i saken.

Ramona Lind gir støtte til Facebook-aksjonen Facebook-gruppa mot dødstrailere i Norge har fått 30.000 medlemmer i løpet av ei uke. Ramona Lind synes det er fantastisk.

– Jeg forstår Ramona Lind og flere med henne sin frustrasjon og utålmodighet. Charlies mor kjemper for at ulykker lik den som rammet sønnen hennes ikke skal skje igjen. Det står respekt av at hun har maktet en slik innsats. Det skal være trygt å ferdes på norske vinterveier. Jeg er utålmodig selv, og er glad for at vi har fått på plass viktige tiltak både i år og tidligere år. Vi er likevel ikke i mål, og arbeidet for trafikksikre veier fortsetter med full styrke.

– Skjerpet

Dale er klar på at kraven er skjerpet:

– Nylig skjerpet vi kravene til vinterdekk på tunge kjøretøy ytterligere. 15. november 2020 blir Norge første land i verden som krever bruk av de beste vinterdekkene for tungbil, dekk merket med det såkalte «alpesymbolet». De nye dekkravene blir innført med så kort omstillingsperiode som mulig.

Dale sier videre at satsingen på kontrollvirksomhet også er økt kraftig.

– I statsbudsjettet for 2020 styrkes kontrollvirksomheten i Statens vegvesen med 20 millioner kroner, slik at vi får enda mer kontrollaktivitet i vinterperioden, sier Dale og fortsetter:

– Tidligere har vi innført tiltak som gjør det mulig å holde tilbake vogntog fra veiene våre som ikke fyller de strenge kravene i Norge. Ved behov tas nå i bruk hjullås, slik at kjøretøy kan holdes fysisk tilbake. I tillegg er gebyrene for brudd på kravene til dekk- og kjettingutrustning skjerpet og økt. Fram til nylig har en for eksempel kun fått ett gebyr selv om en mangler fem kjettinger, nå vil en få fem.

– Førernes ansvar

Dale er klar på hvor det siste ansvaret ligger.

– Det er førerne som har ansvaret for at bilen de kjører er i orden. Samtidig har faktisk også transportkjøperne plikt om å undersøke at sjåførene har de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på. Derfor hadde jeg i vår møte med flere bedrifter som kjøper godstransporttjenester på vei, for å lytte til og få innspill fra de som har praktisk erfaring med kjøp av transport, sier han og avslutter:

– Veitransporten må baseres på en seriøs lastebilnæring. Useriøse aktører må bort, både utenlandske og norske. Det er nødvendig for å trygge veiene våre, både sommer og vinter. Og det arbeidet fortsetter.