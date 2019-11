Inviterer til kirkekonsert med tema fra Jul i Skomakergata

Sortland

De byr på førjulsmusikk med tema fra Skomakergata, i et arrangement av Skjalg Bjørstad og musikk fra Jul i svingen. I tillegg spiller de Both Sides Now av Joni Mitchells, ifølge en pressemelding. Korpset stiller fulltallig og dirigeres som vanlig av Håkon Kristiansen.

Videre nevner vi at fløytetalentet Birgitte Frendal som er elev ved musikklinja sammen med Cathrine Holst, piano skal framføre Concertino av Cecilie Chaminade.

Eskil Jakobsen skal både spille piano i Griegs Norsk dans No 1 sammen med Cathrine Holst og synge Guldet blev til sand av Benny Andersson. Ulla Hokland spiller fiolin og i kveldens konsert framfører hun 1. Sats fra fiolinkonsert i G-dur akkompagnert av Jan Olav Krokmoen, piano

Flere av kulturskolens orgelelever medvirker også konserten.