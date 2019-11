Ramona og Nilofar er nominert til årets Nordlending

Sortland

Fredag morgen ble det kjent hvem som er nominert til hederstittelen Årets Nordlending.

Nå kan du være med å bestemme hvem som får tittelen «Årets Nordlending 2019».

Totalt kom det inn over 700 nominasjoner, fordelt på 189 forskjellige navn, da juryen ba folket i Nordland om hjelp til å finne gode kandidater til hedersprisen Årets Nordlending.

Nå har juryen bestemt seg for hvilke ti som blir kandidater, skriver NRK Nordland.

Dette er årets ti kandidater:

Håkon Evjen, Narvik

Mona Mosti, Fauske

Max Davis-Lind, Narvik

Lisa-Marie Karlseng Utland, Rana

Gøran Aamodt, Bodø

Ramona Lind, Sortland

Mohamed Hussein Dirshe, Vågan

Jenny Myklebust, Nesna

Håkon Skog Erlandsen, Rana

Nilofar Nori, Hadsel

Ramona Lind er blitt kjent for sin kamp for tryggere vinterveier i Nord-Norge, etter at hun mistet sin sønn Charlie i ei trailerulykke. Nilofar Nori er en ung og engasjert kommunepolitiker fra Hadsel, som ønsker å satse på barn og unge.

Å satse på folket er det viktigste av alt for SVs ordførerkandidat Nilofar Nori er 18 år gammel og ordførerkandidat i Hadsel. Hun mener man må satse på både unge og eldre.

I tradisjonen tro bes også folket om hjelp til å velge ut hvem av de ti kandidatene som skal vinne. Juryen oppfordrer folk til å stemme på nett der man kan gi sin begrunnelse for valget. Det er også mulig å stemme på e-post. Du kan sende en e-post til nordlending@an.no med kandidatnummeret - og gjerne en begrunnelse.

Avstemningen avsluttes 9. desember klokka 10.00. Hvem som kåres til Årets Nordlending i år, offentliggjøres like før jul ifølge NRK.