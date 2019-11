– Vi skal ta med oss atmosfæren over i det nye lokalet

Sortland

– Det var en vanskelig avgjørelse å ta, som vi tenkte lenge på. Vi fikk forespørselen i mars, men bestemte oss først i forrige uke, forteller daglig ved Miscela kaffebar, Kristin Hansen til Vol.

Legger ned Kakebua i Sortland storsenter: – En vemodig avgjørelse å ta Stein Magnussen Bakeri AS har besluttet å legge ned sin avdeling på Sortland. Siste åpningsdag for Kakebua vil være lille julaften, 23. desember.

– Vemodig å flytte

Miscela åpnet dørene i lokalet ved torget for ti år siden. I løpet av denne perioden har bedriften økt fra to til fire heltidsansatte, i tillegg til at de har opparbeidet seg en fast kundegruppe. Kaffebaren har blitt et fast stoppested for mange som har fått et forhold til stedet. Hvorfor flytter de så fra et sted som har fungert såpass godt?

– Vi har trivdes godt her og det er vemodig å flytte. Men vi har lenge tenkt på å gjøre noe med lokalene, noe vi får muligheten til på Sortland Storsenter, sier Hansen.

Realiserte drømmen om god kaffe på Sortland Et etablererkurs for ti år siden gav de to gründerne Kristin Hansen og Camilla Paulsen, motet til å sette i gang. Ti år senere har Miscela fått mange stamkunder.

Blir pusset opp

De legger ikke skjul på at Miscela kommer til å få et annet utseende enn hva Kakebua gjør i dag, når lokalet står ferdig i februar neste år.

– Lokalet skal pusses opp og vil se annerledes ut. Det blir ikke så åpent som Kakebua er i dag, men blir mer lukket, understreker Hansen.

– Det vi har stått for i alle år, inkludert de kundene får servert, blir like viktig når vi åpner i storsenteret. Og så skal vi ta med oss atmosfæren, sier styreleder og ansatt Camilla Paulsen.

Åpningstidene til Miscela blir også noe annerledes når de etter hvert flytter. Ifølge Paulsen har de fått tillatelse til å åpne på samme tidspunkt som de gjør i dag. Ellers følger de senterets stengetider.

Blir hjertet i storsenteret

Leder for kommersiell drift og markedsføring ved Sortland Storsenter, Stian Tørres, sier til Vol at fordi leieavtalen til kakebua gikk ut, så de muligheten for at Miscela kunne flytte inn.

– Vi ønsker å fornye oss. I den forbindelse mener vi at konseptet til Miscela passer bra inn, og dessuten blir de enda mer tilgjengelig for alle kunder. Vi kommer til å pusse opp hele lokalet slik at det blir friskere. Det er generasjonsskifte på gang i senteret, og vi ønsker derfor å bli litt mer urbane. Miscela kommer til å bli hjertet i Sortland Storsenter, slår Tørres fast.