Sju evakuerte får flytte hjem etter brann i natt

Sortland

Brannvesenet rykket onsdag kveld ut til en brann i Hognfjorden.

Det var fare for at brannen i bygget, en såkalt fjøsgarasje, kunne spre seg til nærliggende hus. Det ble opprettet en sikkerhetssone på 100 meter rundt bygget på grunn av en propanflaske i bygget.

Sju personer fra to boliger som ligger i nærheten, ble evakuert. Like før klokken tre melder politiet at beboerne får komme hjem igjen.

– Vi har fått beskjed fra brannvesenet om at de evakuerte fra hus rundt brannen kan flytte hjem, opplyser politiet i Nordland til NTB.

Det er ikke dyr i bygget som brenner. Det er overtent, men brannvesenet har kontroll på stedet. Kraftlaget kuttet strømmen til bygningen.

– En nabogård er blant annet evakuert, men bonden har fått lov til å være til stede i tilfelle værforholdene endrer seg, og dyrene må ut. Per nå er den ikke rammet av brannen, sa operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt til NTB tidligere i natt.

Vol.no skriver dette om brannen i natt:

Klokken 02:55 kunne de evakuerte fra husene rundt flytt hjem igjen. Like før ble også veien åpnet igjen forbi brannstedet da den hadde vært stengt en periode.

Klokken 00:50 snakket Vol med innsatsleder Morten Engen Jacobsen. Han fortalte følgende til oss:

– Brannvesenet har kontroll. Tre boliger evakuert, og det er ingen fare for nærliggende bygg. Sikkerhetsområdet er innskrenket og vi gjennomfører nå kontrollert nedbrenning, opplyser han.

Politiet opplyser at saken vil bli etterforsket.

Klokken 00:37 melder brannvesenet melder at de har kontroll på stedet. Det jobbes med å sikre nærliggende bygninger. Kraftlaget er på tur for å koble fra strømmen.

Klokken 00:13 meldte politiet at nødetatene er kommet frem til stedet. Bygget er overtent, og det er fare for spredning til bolighus like ved.

Politiet opprettet en sikkerhetssone på 100 meter rundt bygget da de ankom stedet. Årsaken til dette er at det skal være propanflasker i garasjen som brenner.

Nødetatene igangsatte evakuering av omkringliggende hus da de ankom stedet.

Klokken 23:56 meldte operasjonssentralen at det dreier seg om et fjøs eller en garasje i Hognfjord i Sortland kommune. Bygget skal ifølge politiet være overtent. Nødetatene er på tur til stedet.