Slik mener formannskapet at økonomiplanen burde bli

Høyres Marthe Hov Jacobsen var en av dem som tok til orde for at det hadde vært vanskelig å få oversikt over årets forslag til økonomiplan for de neste fire årene. Hun pekte på at det tidligere år har blitt arrangert workshops i forbindelse med økonomiplanen, og at det var gitt alt for kort tid til å sette seg inn i forslagene og for å få bakgrunnen for de forslagene som kommunedirektøren hadde lagt frem.

Kommunedirektør Randi Gregersen var enig i dette, men sa at årsaken til det var at det i år var valgår og at politikerne ikke ble konstituert før 17. oktober.

– Ikke bare navnet som har skiftet

Christoffer Ellingsen (R) uttalte innledningsvis at han mener at det ikke bare er tittelen til den tidligere rådmannen som har skiftet.

– I økonomiplanen nå er det en helt annen strategi enn det var i fjor, da det ikke er lagt opp til at det skal brukes av fond i det hele tatt i år. Dette mener jeg er en strategisk endring som fører til en utvikling der jeg knapt har sett en større forskjellsutvikling i Sortland. Dette rammer de som har mest behov for offentlig hjelp og støtte, sa Ellingsen, som på vegne av partiet sitt la frem flere forslag til endringer.

Forslag fra Rødt og fellesforslag (Ap, Sp, SV og Rødt). Fra Rødt - tekstforslag FS sak 100/19: Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 1. -Kommunestyret ber kommunedirektøren legger til rette for forsøk med leksefri skole i Sortland kommune fra oppstart skoleåret 2020/21, og ber samtidig om ei evaluering av et eventuelt slikt forsøk i mai/juni 2021. 2. -Kommunestyret ber kommunedirektøren erstatte begrepet «HR-avdeling» med «Personalavdeling» i løpet av 2020. 3. -Kommunestyret ber kommunedirektøren å komme tilbake til kommunestyret med en skisse for innføring av Sortland kommune som miljøfyrtårn. Oppstart raskest mulig og med sikte på at hele kommunen skal være sertifisert som miljøfyrtårn innen utgangen av 2022. 4. -I løpet av 2020 skal det gjennomføres en evaluering av ansvar og organisering av kultur og idretts- området i Sortland kommune. Hovedinnretninga skal være å vurdere hvor hensiktsmessig det er å fortsette å beholde den ikke-kommersielle delen av virksomheten under Kulturfabrikken KF versus å drifte dette direkte under det kommunale ansvarsområdet. Gjennomføring av evalueringa legges til et samarbeid mellom Kulturfabrikken KF og kommunedirektøren. 5. -Innen 01.07.2020 skal alle saksutredninger til politisk nivå inneholde vurdering under egen overskrift av innstillingens eventuelle betydning for miljø-/naturforhold og klimagasskonsekvenser. Dette tilsvarer samme framgangsmåte som «Folkehelse vurderinger» behandles i nåværende innstillinger. 6. -Innen 01.04.2020 skal kommunestyret få en gjennomgang og evaluering av gjeldende innkjøpsordning i kommunen. Dette skal legge grunnlag for endring av kriterier for innkjøp ut fra mer lokal produksjon og lokal næringsliv og ordning med bedre miljø- og klima innretning. 7. -Startpakker for bruk av tøybleiepakker tilbys foreldre med nyfødte som ønsker å benytte seg av det. Dette formidles og veiledes fra helsestasjonen. Det settes av økonomi til oppstart av et slik tilbud for 2020 og vurderes videreført avhengig av interessen fra foreldre med nyfødte. 8. Før Holand skole legges ut for salg, skal det i samarbeid med nærmiljøet avklares tiltak som på en tilfredsstillende måte kan erstatte nærmiljøets behov for lokaler og lekeområder. Fellesforslag: Kommunestyret forutsetter at «Handlingsplan for iverksetting av fremtidig skolestruktur» som skal fremmes for kommunestyret innen 01.03.2020, vurderer denne i sammenhengen med «Ny svømme- og idrettshallstruktur» som også er under utredning. Dette gjelder i tillegg spørsmålet om videreføring av Maurnesbassenget. Handlingsplanen skal følge opp vedtak om nye skolebygg, vurdere utvidelse eller tilbygg til dagens anlegg og behovet for vedlikehold og oppgradering av eksisterende anlegg som foreslås videreføres i planperioden. Kommunestyret vil etter vedtak av "Handlingsplan for iverksetting av fremtidig skolestruktur» og utredning «Ny svømme- og idrettshallstruktur» regulere gjeldende budsjett- og økonomiplan i samsvar med vedtakene. Kommunestyret ber kommunedirektør legge ut nytt anbud på innkjøp av strøm så snart som mulig. Kommunestyret ber kommunedirektør jobbe videre med prosjekt fiber/bredbandsutbygging for Indre Eidsfjord med sikte på igangsetting i løpet av 2021. Kommunestyret ber kommunedirektør orientere formannskapet om framdrift i planene for helsehus i løpet av februar 2020. Løsningen med midlertidig legekontor i rådhus 2 er vedtatt med forutsetning om at utredning om plassering av helsehus skulle starte i 2019, og at vedtak i den sammenheng skulle følges opp av videre arbeid for realisering med innflytting innen 2024. DRIFT – Endring og tillegg budsjettposter

Tittel 2020 2021 2022 2023





Fellesforslag SP,AP,R,SV











1. Ungdomsmillion (mer presisering seinere) Nytt tiltak 1 000 1 000 1 000 1 000



2. IT utstyr Sortland ungdomsskole Nytt tiltak 800 0 0 0



3. Fritidstiltak barn og unge Nytt tiltak 800 800 800 800



4. Forebygging yngste barn Nytt tiltak 400 400 400 400



5. SFO – bemanning Tilbakeføring av foreslått kutt 500 1 000 1 000 1 000



6. SFO- priser Tilbakeføring av foreslått kutt 500 1 000 1 000 1 000



7. Overordnet brannvakt Tilbakeføring av foreslått kutt 250 250 250 250



8. Bemanning hjemmetjenesten Tilbakeføring av foreslått kutt 600 600 600 600



9. Overføring Frivillighetssentralen 150 300 300 300





Tilbakeføring av foreslått kutt













Sum 1 utgifter - Fellesforslag 5 000 5 350 5 350 5 350





Inndekning fellesforslag 2020 2021 2022 2023





Korrigert kontorjustert eiendomsskatt 0 0 1800 2000





Økt skatteanslag 1 000 1 000 1 000 1 000





Økt utbytte 1 000 1 000 1 000 1 000





Bruk av fond 3 000 3 350 1 550 1 550





Sum 1 inndekning - Fellesforslag 5 000 5 350 5 350 5 350





Rødts egne (foreløpig i tillegg forslag) 10. Klimasatsmidler egenandel Nytt tiltak 250 500 500 500



11. Skolebudsjett – lærertetthet/miljøtiltak/ Innføringsklasser Nytt tiltak 2 000 2 000 2 000 2 000



12. Psykiatritjenesten Nytt tiltak 700 700 700 700



13. Tilbud til nyfødt - tøybleier Nytt tiltak 100 100 100 100



14. BPA/ støttekontakt Tilbakeføring av foreslått kutt 400 400 400 400



15. Fjerning av bunnfradraget i eiendomsskatten Tilbakeføring av foreslått kutt 1 300 1 300 1 300 1 300



16. Kutt middag hjemmeboende Tilbakeføring av foreslått kutt 600 600 600 600





Sum 2 økte utgifter Rødt 5 350 5 600 5 600 5 600





Sum økte utgifter Fellesforslag + Rødt 10 350 10 950 10 950 10 950





Inndekning Rødts forslag













Reduksjon politikergodtgjøring 10% - inntekt NY post 250 250 250 250





Økt skatteanslag 1 000 1 000 1 000 1 000





Tilførsel fra fond 4 100 4 350 4 350 4 350





Sum inndekning Rødt forslag 8 450 9750 9750 9750





Sum bruk av fond Fellesforslag + Rødt 7 100 7 700 7 700 7 700 30 200







Kommunedirektøren bekreftet at det var samme person som satt i stolen som da hun hadde en annen tittel.

– Administrasjonen forholder oss til det vedtaket som ble fattet i kommunestyret i fjor. Vi fikk en veldig klar bestilling, blant annet på dette med bærekraft, som vi ønsker å ta inn i økonomiplanene våre. Bærekraft er også økonomisk bærekraft, og da kan man ikke tømme fondene, sa Gregersen.

Både Hov Jacobsen, Tove Mette Bjørkmo (Ap) og Christian Torset (SV) uttrykte at de syntes det var gjort en veldig god jobb med økonomiplanen, og at de var glade for at det ikke er lagt opp til bruk av fond.

– Må ta oss god tid

Hov Jacobsen la, på vegne av høyre og FrP, frem tilleggsforslag og endringsforslag til økonomiplanen, der de blant annet ønsker styrking av skolehelsetjenesten, ny flerbrukshall, øke bolyst og sikre trygg skolevei. Gruppelederen sa at hun var overasket over at tilbakeføring av de foreslåtte kuttene i gratis halleie ikke var foreslått fra posisjonens side.

– Vi trenger ikke å vente på skole for å bygge hall, sa hun.

Svein Robert Vestå (Ap) sa at posisjonen absolutt jobbet for at halleie ikke skulle kuttes, og at de absolutt så viktigheten av å opprettholde dette tilbudet.

– Det er tross alt 400 barn det handler om, sa han.

Forslag fra Høyre og FrP 1. Endringsforslag Drift TILTAK DRIFT

2020 2021 2022 2023



Gratis halleie tom 16 år

1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Årsverk skolehelsetjeneste Sortland u.skole

700 000 700 000 700 000 700 000

Økt stilling til fritidstilbud/ Ungdomsfabrikken

300 000 300 000 300 000 300 000

Frivilligsentralen

150 000

Gratis parkering

250 000 250 000 250 000 250 000

SUM

2 600 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000



INNDEKNING DRIFT

2020 2021 2022 2023

Økt skatteinnslag

500 000 500 000 500 000 500 000

Landbruksforvaltning

500 000 500 000 500 000 500 000

Kommunale kulturbygg

150 000

Rekreasjon i tettsted

750 000 750 000 750 000 750 000

Forvaltningsutgifter Eiendomsforvaltning

300 000 300 000 300 000 300 000

Reduksjon sykefravær

400 000 400 000 400 000 400 000

SUM

2 600 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000



2. Endringsforslag Investeringer

INVESTERINGER

Ny(e) hall(er) 20 000 000

Prosjektering Sortland barneskole 1 000 000

Anbud Bjørklundveien 1 000 000

SUM 22 000 000

INNDEKNING

Salg enebolig ved Kjempenhøy rundkjøring 3 000 000

Salg Nortura 15 000 000

Salg branntomta 4 000 000

SUM 22 000 000



Verbalforslag:



- Kommunestyret ber Kommunedirektøren klargjøre Holand skole-tomta for salg. Penger fra salget skal pløyes tilbake inn i lokalmiljøet, for eksempel til lekeplass, ballbinge, oppgradering av grendehuset og buss-skur for å sikre trygg skolevei.



- Kommunestyret ber Kommunedirektøren omdisponere kuttet på 250 000 på innsatsleder i brann og redning til et samarbeid på administrativ ledelse.



- Kommunestyret ber Kommunedirektøren legge frem rusmiddelpolitisk handlingsplan for rullering for å se om tiltakene er fulgt opp og gjennomført, og om de vedtatte tiltakene er tilstrekkelige.



- Kommunestyret ber Kommunedirektøren gå i dialog med næringslivet for å se på en løsning med parkeringshus.

Avslutningsvis i debatten tok ordfører Karl-Erling Nordlund (Sp) ordet og sa at han syntes det var gjort et godt arbeid med et budsjett i balanse uten å bruke fond.

– Det er mye snakk om bærekraft, men jeg tror at hvis vi virkelig skal ta dette med bærekraft innover oss, må vi innse at da får vi mindre midler å rutte med. Da er det veldig viktig at vi må planlegge det vi skal gjøre. Hvis vi skal klare å husholdere innenfor de økonomiske rammene vi har, må vi ta oss god tid, sa han.

Nordlund pekte også på partienes ønske om å satse på tilbudene til barn og unge, og at han forsto at alle har en god intensjon.

– Vi må kanskje stille spørsmål om vi treffer optimalt på de tiltakene vi gjør, og for at vi skal treffe optimalt trenger vi igjen å bruke tid, sa han.

Fellesforslaget vedtatt

Under avstemmingen ble det stemt over de tilleggs- og endringsforslagene som var lagt frem. Fellesforslaget fra Ap, SV, Sp og R ble vedtatt mot tre stemmer, to fra H og en fra FrP.

Dermed falt endrings- og tilleggsforslaget fra H og FrP, da det fikk to stemmer fra H og en fra FrP, samt forslaget fra R, som kun fikk en stemme fra R.

Til slutt stemte de over kommunedirektørens innstilling og fellesforslaget fra Ap, SV, Sp og R, som ble enstemmig vedtatt.

Vedtatt fellesforslag fra Ap, SV, Sp og R

Merknad 2020 2021 2022 2023 SFO priser – tilbakeføring kutt 500 1000 1000 1000 SFO bemanning – tilbakeføring kutt 500 1000 1000 1000 Ungdomsmillion 1000 1000 1000 1000 Bemanning hjemmetjenesten 600 600 600 600 Overordnet brannvakt 250 250 250 250 IT utstyr Sortland ungdomsskole 800





Fritidstiltak barn og unge 800 800 800 800 Overføring Frivilligsentralen 150 300 300 300 Forebygging yngste barna 400 400 400 400 Totalt 5000 5350 5350 5350

Inndekning Merknad 2020 2021 2022 2023 Korrigert kontorjustert eiendomsskatt



1800 2000 Økt skatteanslag 1000 1000 1000 1000 Økt utbytte 1000 1000 1000 1000 Bruk av fond 3000 3350 1550 1550 Totalt 5000 5350 5350 5350



Kommunedirektørens innstilling 1) Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 med de mål, rammer og tiltak som fremkommer for den enkelte sektor. Økonomiplanens første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2020. 2) Kommunestyret vedtar følgende handlingsregler for økonomiplanperioden a) Handlingsregel 1: Netto driftsresultat på 0,1 % av brutto driftsinntekter. b) Handlingsregel 2: Netto langsiktig lånegjeld skal være på maksimalt85 % av brutto driftsinntekter ved utgang av 2023. c) Handlingsregel 3: Egenfinansiering av investeringene skal være på minimum 35 % av total finansiering, med følgende utvikling: år 2021 10 %, år 2022 25% og år 2023 35%. 3) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til «bevilgningsoversikt drift» §5-4 første og andre ledd. 4) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til «bevilgningsoversikt investering» §5-5 første og andre ledd. 5) Lånerammen for investeringer settes til 83,263 millioner kroner i 2020, i tilegg tas det opp kr 4 mill kr i startlån i Husbanken - til videre utlån. Låneopptak for ordinære investeringer for perioden 2021 - 2023 settes til henholdsvis 112,169 millioner kroner, 36,268 millioner kroner og 21,188 millioner kroner 6) Kommunestyret vedtar å videreføre ramme for kassekreditt med inntil 50 mill. kr. 7) Inntekt og formueskatt settes til maksimal sats i henhold til Stortingets vedtak. 8) I medhold av esktl. §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2020: Eiendomsskattesatsen utskrives med 5 ‰ for bolig- og fritidseiendom og 7 ‰ for alle andre eiendommer i henhold til eiendomskattelovens §2 og 3. Bunnfradrag for godkjente bolig- og fritidseiendommer settes til kr 0. a) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 ‰. b) Eiendomsskatt skrives ut i henhold til vedtatte eiendomsskattevedtekter. c) Eiendomsskatt forfaller til betaling med samme terminer som øvrige kommunale avgifter. d) Etter eiendomsskatteloven § 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private barnehager og skoler, som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av stiftelser eller organisasjoner, som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på kommersielt grunnlag, herunder bygdehus og idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak for eiendomsskatt. e) For skatteåret 2020 skal det gis fritak for eiendom iht. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a) for Kulturfabrikken Eiendom AS – gnr. 15 bnr. 31 seksjon 1, 6 og7. f) For 2020 gjennomføres en kontormessig oppjustering av gjeldende takster (i henhold til Eiendomsskattelovens §8A-4). 9) Budsjett 2020 for Kulturfabrikken Sortland KF vedtas med en overføring fra kommunen på 24.460.000 kroner. 10) Nye gebyr- og betalingssatser for pleie og omsorg i 2020 vedtas i henhold til vedlagte gebyroversikt/prisliste. 11) Priser på kommunale tjenester som endres fra 01.01.20: a. Vanngebyr økes med 8,5 %. b. Avløpsgebyr økes 5,1% c. Feiegebyr økes med 7,1% d. Ikke regulerte betalingssatser for tekniske tjenester framlegges som egen sak. e. Gebyr for etablererprøve fastsettes til maksbeløp. 12) Kommunestyret vedtar for 2020 et tilskudd på 6 906 900,- kr til Sortland menighet inkl. kommunal tjenesteyting og inkl. tilskudd til trossamfunn. 13) Kommunestyret vedtar for 2020 et tilskudd på 1 100 642,- kr til regionrådet. 14) Kommunestyret vedtar for 2020 et tilskudd på 455 597,- kr til RKK 15) Kommunestyret vedtar for 2020 et tilskudd på 3 500 000,- kr til PPD 16) Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettekniske tilpasninger. 17) Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å fordele budsjett på ansvars- og artsnivå innenfor rammene. 18) Enkeltvedtak som fattes i løpet av 2020 som medfører budsjettmessige konsekvenser for 2020-2023 skal også inneholde et oppdatert handlingsprogram med saldering for alle årene.

Det ble også vedtatt at verbalforslagene som ble lagt frem, skulle følge saken når den sendes videre til videre behandling i kommunestyret 12. desember.

