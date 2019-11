– Det er eksepsjonelt lett å få byggetillatelse i denne byen

Sortland

– Vesterålskraft har, i forbindelse med deres 80-årsjubileum, åpnet en bedrifts-stafett. De har sendt ballen videre til SE-gruppen, som også har levert bidrag her, sier hun til VOL.

Selv om det er igangsatt en bedrifts-stafett, sier Walenius at dette er like mye for «hvermannsen».

– Vi bygger gjerne ut og ønsker at både barnehager, skoler og folk ellers skal levere bidrag. Det kan de gjøre frem til 21. desember.

Vesterålskraft har i anledning årets pepperkakeby gitt dem en buttons-maskin.

– Så kan dere spørre dere hvorfor de har gitt akkurat en buttons-maskin? Det er fordi at alle som leverer bidrag vil få sin helt egne button, forteller Walenius.

Lederen av kunstforeningen er klar på at det er lov til å bruke ulike grep i byggeprosessen av pepperkakebidrag.

– Limpistol kan være utmerket å bruke. Det hele handler om at bidragene skal bygges i et samarbeid mellom barn og voksne, slår hun fast.