Setter krisestab

Sortland

Dette opplyser kommunalsjef for Plan og utvikling, Ann Kristin Vinje til Vol.

– Vi er akkurat i ferd med å møtes på rådhuset, der kommunens øverste ledelse vil ta tak i utfordringene etter vannlekkasjen. Det innebærer at vi samordner de tiltak som må til. Først og fremst for å få en oversikt over omfanget, deretter må vi sikre at Sortlands befolkning får tilgang til vann. Kommunens driftsavdeling er ute i felt for å forsøke å lokalisere lekkasjen, og de jobber på spreng. Jeg må bare oppfordre Sortlands befolkning til å følge med på utviklingen på vår Facebook-side, sier Vinje til Vol.