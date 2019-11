Store deler av Sortland uten vann

Sortland

OPPDATERT: Vol får nå opplyst at vannlekkasjen i Sortland sentrum ikke kun gjelder for noen få husstander i sentrum, samt Søndre Frydenlund legesenter, men for store deler av byen.

– Jeg leste på Vol at noen få hus i sentrum er uten vann, men vi øverst i Vestmarka er også uten vann. Jeg er kjent med at flere veier mellom sentrum og Vestmarka også er uten vann nå, opplyser Marius Nikolaisen Frantzen til Vol.

Også andre sortlendinger har tipset Vol om vannlekkasjen via sms etter vårt første oppslag.

Det har ikke lyktes Vol å oppnå kontakt med driftsavdelingen på nytt for å høre mer om omfanget av vannlekkasjen.

Det er bare en drøy måned siden sist Sortland kommune stod overfor en utfordring med vannlekkasje i sentrum.

Nå har samme problemet meldt seg på nytt. Kåre Skivik i driftsavdelingen i Sortland kommune opplyser at det stort sett er samme problem som nå har meldt seg.

– Ja, det er akkurat samme problem som sist. Vi vet akkurat nå ikke hvordan vi skal løse utfordringen, all den tid vi må sperre av et kjørefelt i Vesterålsgata for å komme problemet til livs. Med tanke på den store trafikken som er gjennom Vesterålsgata en lørdag formiddag, så er vi ennå i tenkeboksen på hvordan vi på best mulig måte kan løse problemet, opplyser Skivik.