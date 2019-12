Været stopper reparasjon av vannledning

Sortland

Det melder Sortland kommune på sin Facebook-side 08:15 søndag morgen.

– Sikten er til tider for dårlig for sikker trafikkavvikling, skrives det.

Kommunen vil gjøre en ny vurdering klokken 10:00.

– For abonnenter som fortsatt mangler vann, minner vi om mulighet for tilgang på vann fra brannstasjonen. Ring 952 64 050 for å avtale henting/levering. På grunn av begrenset behov, vil stasjonen ikke være åpen i dag som tidligere meldt, skrives det.

– Volder oss litt bekymring

VOL har søndag morgen vært i kontakt med kommunalsjef for plan og utvikling i Sortland, Ann-Kristin Vinje.

– Har kommunen gjort noen vurderinger i forhold til hvor lenge dere mener det er forsvarlig at folk er uten vann?

– Det er selvfølgelig en ulempe at enkelte abonnenter fortsatt er uten vann i springen, noe vi beklager på det sterkeste. Ingen er imidlertid uten vann; kommunen har sikret tilgang til vann via brannstasjonen, enten ved henting eller levering. Arbeidet må forventes å ta en god del timer, og elingene som nå går, og meldingen for i ettermiddag, volder oss litt bekymring, skriver Vinje i en SMS.

