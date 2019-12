– En anerkjennelse av jobben som er gjort på Kleiva

Sortland

Posisjonen i fylkestinget i Nordland vil likevel ikke kutt utdanningstilbudet innen naturbruk ved Sortland videregående skole på Kleiva. Denne, sammen med flere andre tilbud i Nordland, berges fra nedleggelse ved å bruke penger som skulle gått til investeringer på fylkesveiene i Nordland.

Vil opprettholde avdelingen på Kleiva Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF er enige om å opprettholde tilbudet ved Sortland videregående skole, avdeling Kleiva. Det er fylkestingsrepresentant Sonja Alice Steen (Ap) og varaordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) glade for.

– Det er vi veldig glad for. Det er kjempeviktig for både skolen og næringen at tilbudet er der. Akkurat nå er det lettelse, men vi mister restaurant- og matfag i Øksnes, sier Lødemel til VOL.

Men kampen for utdanningstilbudene er ikke over. Flertallet i fylkestinget varsler nemlig også en større gjennomgang av utdanningstilbudet i Nordland med tanke på å slippe årlige kutt i tilbudene.

– Det betyr at vi må sørge for at kvaliteten på tilbudet vi har er på topp og at vi har gode søkertall, sier Lødemel.

– Sliter på folk

Han sier at det sliter på folk og organisasjon at man stadig er under vurdering, men det er blitt en del av virkeligheten.

– Det vil bli krise for landbruksnæringa Leder av Sortland bondelag, John-Erik Bjørlo var sammen med Utdanningsforbundet og naturbrukselever på markering. –For næringa er det krise om fagmiljøet forsvinner, sier han.

– Det er samtidig litt forskjell fra denne gangen og til forrige gang tilbudet ved Kleiva ble vurdert. Da ble det stilt vilkår når det gjelder søkertall og kvalitet.At tilbudet nå får fortsette viser at vi har lyktes med å nå de vilkårene og det er en anerkjennelse av den jobben som gjort på Kleiva de tre fire seneste årene, sier Lødemel.

Andøy mister TIP

Mandagens pressekonferanse innebærer også at Andøy videregående skole mister tilbudet innen teknisk og industriell produksjon (TIP).