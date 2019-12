Suveren ledelse i damenes førstedivisjon

Sortland

Blue Strike møtte bortelaget i to kamper lørdag. Første kamp vant Blue Strike med ti av tolv banepoeng, og Dora stakk dermed av med to banepoeng. I andre kamp stakk hjemmelaget av med alle tolv poengene, og tok dermed 22 av 24 mulige banepoeng lørdag. Dette ga dem også full uttelling på kamppoeng, med fire totalt.

Inge Sneberg i Blue Strike Bowlingklubb sier til VOL at damelaget spilte sin første kamp med et lagsnitt på over 182 poeng per serie.

– I den andre falt de en del, men spilte da med litt over 169 poeng i snitt per serie. De øker lagsnittet sitt for hver kamp de spiller, sier han.

Samlet på Sortland: Spilte bowling tre dager til ende På Sortland har det nærmest vært maraton i bowling denne helga, da Blue Strike Bowlingklubb arrangerte bowlingturnering tre dager til ende.

28 poeng foran nummer to

Etter helgens to kamper, leder Blue Strike suverent i 1. divisjon for damer, med 65 banepoeng og 13 kamppoeng. Andreplassen på tabellen er trondheimslaget Munken, som har 37 banepoeng og 13 kamppoeng.

Se tabelloversikten her.

Søndag spiller Kongsberg-laget Sølvkula mot Trondheim 2. Ut fra tabelloversikten har ingen av disse lagene mulighet til å kunne overta førsteplassen på tabellen fra Blue Strike.

De siste kampene for damelaget fra Sortland i år, spilles på bortebane i Kongsberg mot Sølvkula 14. desember. Samme helgen reiser Blue Strike og Blue Strike 2 til Tromsø for å spille mot Tromsø og Tromsø/Arctic.

Blue Strikes damelag: Gikk opp i serieledelse søndag Etter lørdagens to kamper hadde Blue Strike sitt førstedivisjonslag i bowling for damer mulighet til å gå opp i serieledelse søndag. Etter en spennende kamp søndag var det også nettopp det de gjorde.