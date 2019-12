Sigerfjordutøvere slo ifra seg i Bodø

Sortland

I alt var det 50 utøvere til stede. De var i alderen 10-18 år.

Konkurranseformen er i regi av Norges Bokseforbund, og går ut på å vise sine tekniske ferdigheter innenfor blant annet slagteknikk, beskyttelse, unnvikelse og fotarbeid, beretter trener Rune Monrad i en pressemelding.

-Samtlige bokset så godt at de mottok det såkalte merket, som er en bekreftelse på at de har det ferdighetsnivået som trengs for å drive med diplom- eller ungdomsboksing, sier han.

Henrik Karlsen og Andrea Bergersen ble kåret til hhv beste gutt og jente fra Sigerfjord IL.