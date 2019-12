Tankbil kjørte av veien

Sortland

Det var sjåføren av tankbilen som selv meldte inn hendelsen til politiet. Vedkommende skal være ok og har blitt sjekket av ambulanse.

– Tankbilen møtte et vogntog, der hengeren kom bort i grøftekanten slik at kjøretøyet kom for langt ut på kanten. Det var ikke snakk om stor hastighet på noen av kjøretøyene. Tankbilen dro med seg vogntoget og begge kjøretøyene havnet hundre meter lenger borte før de stoppet, forteller operasjonsleder i Troms Politidistrikt, Morten Augensen til Vol.

Ifølge vegtrafikksentralen er ett kjørefelt stengt i forbindelse med at det nå pågår bilberging.

Augensen forteller at oppsto det en lekkasje i forbindelse med hendelsen, men understreker at den ikke blir sett på som farlig.

Saken blir oppdatert.