To biler i trafikkulykke

Sortland

Politiet i Nordland melder på Twitter om en trafikkulykke ved "Kirke-krysset" på Sortland.

Klokken 12:48: Politiet er kommet frem til stedet og bekrefter at det er to biler involvert. Trolig er det snakk om en påkjørsel bakfra. To personer blir undersøkt av lege på stedet. Det er noe kø på stedet, men ett felt holdes åpent.

Klokken 12:40: Politiet melder at to biler er involvert i ei trafikkulykke på Sortland. Nødetatene er på tur til stedet.

Klokken 14:17: Politiet melder at det er opprettet sak, og det er beslaglagt ett førerkort.