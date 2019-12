Australsk radiokanal kåret debutalbumet hans til beste europeiske album i 2019

Sortland

Den australske radiokanalen 2ser FM, har kåret albumet til det beste europeiske albumet i 2019, og det tredje beste internasjonalt. Dette skriver Gundersen selv på sin Facebook-side.

I ti år har Peer Nic jobbet med sangene på Highlands/Lowlands. Fredag slippes endelig plata Fredag slipper sortlending Peer Nicolai Gundersen, eller Peer Nic, sin første soloplate. Det er enden på en over ti år lang musikalsk reise.

Musikeren har flere sterke musikalske navn bak seg på listen, som også har lansert album inneværende år. Blant disse er både Bruce Springsteen og Neil Young.

Da Vol tar kontakt for å høre hva Peer Nic selv synes om den overveldende responsen, svarer han:

– Det er en sann glede å se at sangene mine får stadig nye lyttere rundt omkring. Jeg har jobbet i mange år med å skrive gode engelske tekster, så jeg er forsåvidt ikke overrasket over at den blir enda bedre mottatt utenfor Norge. Hvorfor den slår så godt an akkurat i Australia er heller vanskelig å spå, sier 29-åringen.

Folkene i den australske radiokanalen har blitt såpass begeistret for Per Nics musikalske debuttoner at de like godt har invitert ham til Australia for å spille på radioshowet.

– Vi håper å få det til. I tillegg hadde det jo også vært gøy med en bandkonsert på hjemmebane, slår Peer Nic Gundersen fast.

Plata ble for øvrig spilt inn i Lydbroderiet i løpet av de to siste årene.

– Vi startet første runde i studio i januar 2017 og har jobbet jevnt og trutt siden. Låtene på plata er imidlertid skrevet og laget over ti år. Den eldste låta er skrevet for ti år siden, og den nyeste skrev jeg mens vi var i studio, uttalte Peer Nicolai Gundersen til Vol tidligere i høst.