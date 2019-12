Markus Aasland inn i trenerteamet til Ørn Horten

Sortland

Dette melder Åsgardstrand IF på sin Facebook-side. Aasland, som gav seg i Sortland midt i 2016-sesongen, sier i en kommentar på Facebook-siden at han er takknemlig for de årene han har hatt i 5-divisjonsklubben.

«Jeg har hatt tre flotte sesonger i ÅIF hvor jeg har lært masse, utviklet meg fotballfaglig og blitt kjent med masse flinke mennesker i og rundt fotballen», sier han.

Myk jernmann Markus Aasland blir av mange beskrevet som en kompromissløs jernmann i senteret av Sortland IL sitt forsvarsverk. På hjemmebane beskriver han seg selv som en myk og moderne familiemann. Vi tok en titt under panseret på midtstopperkjempen.

Aasland sier videre at han foreløpig har fått et godt inntrykk av sin nye klubb.

«Jeg har blitt tatt godt imot og har fått et veldig godt inntrykk av både spillergruppen og teamet rundt A-laget. Dette krever mye tid, og jeg er heldig som har en familie som er støttende og forståelsesfull i dette valget», sier Aasland.

Helt ferdig med Åsgårdstrand er han derimot ikke. Han fortsetter i klubben som trener for 2012-kullet. Aasland og Ørn-Horten kan se frem til flere interessante møter kommende sesong, og kanskje særlig på sidelinja. Ett av motstanderlagene, FK Eik Tønsberg, trenes av den tidligere landslagsspilleren og Manchester United-stopperen Ronny Johnsen. En annen tidligere landslagsspiller som blir å finne i samme avdeling, er ingen ringere enn John Arne Riise. Han tok nylig over treneransvaret for Tønsberg-klubben Flint.