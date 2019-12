Disse kan bli Årets vesteråling

Sortland

Som vi trodde, mangler regionen hverken ildsjeler eller de som strekker seg ekstra langt for andre. For juryen ble dette en god, gammeldags knute.

For å bli med videre, må kandidaten ikke bare ha hjulpet medmennesker, men satt Vesterålen på kartet på en positiv måte, belyst noe som får oss til å tenke annerledes eller skapt arenaer der vi møtes på tvers av kommunegrenser.

Etter flere diskusjoner kom juryen, Stian Reinholdtsen, Caroline Meier og Geir Bjørn Nilsen, fram til følgende åtte kandidater.

Johan I. Borgos, Sortland/Øksnes

Johan Borgos har skrevet en rekke lokalhistoriske bøker fra Vesterålen, inkludert 14 bygdebøker fra Øksnes, Andøy og Sortland. Han skriver i dag på boka «Samer ved storhavet» - om den samiske befolkninga i alle kommunene på Hinnøya og i Vesterålen. Gjennom en mannsalder har Johan Borgos bidratt med stor faglig tyngde for å gi kunnskap om bosetting, utvikling og mennesker i Vesterålen. Ved å trekke linjer fra fortida, har han gitt oss en bedre forståelse av hvem vi er som folk i dag.

2. Ramona Lind, Sortland/Øksnes

I januar 2019 ble Ramona Lind og hennes familie rammet av en tragisk ulykke da sønnen Charlie Dan omkom etter en kollisjon med en trailer. Lind har siden vært en markant talsperson for strengere regler for vogntog og vogntogsjåfører. Lind ønsker at alle som ferdes langs veiene skal få en tryggere hverdag. Ingen kandidater har fått flere nominasjoner enn Lind.

3. Gunnar Jarl Klo, Øksnes.

Gunnar Jarl Klo er en av de siste «grand, old men» i fiskeri- og havbruksnæringen i Norge. Han har bidratt til å skape mange arbeidsplasser i vesterålsregionen, og vært en pådriver for samarbeid mellom bedrifter både lokalt og regionalt. Med opp- og nedturer har Klo alltid hatt visjonen om å skape «lys i husan». En mann som alltid har satt verdiskaping og hender i arbeid først.

4. Sonja Tobiassen, Bø/Tromsø

Sonja Tobiassen fikk diagnosen Limb Girdles Muskeldystrofi i voksen alder, og til tross for dette, har hun valgt å bli en toppidrettsutøver. Hun har deltatt i PL, VM, EM og NM og gjort seg bemerket som skytter til tross for sitt store handicap og for øvrig sviktende helse. Hun er også en nasjonal talsperson for alle som må ha brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og sitter nå i et offentlig utvalg som skal foreslå forbedringer.

5. Bård Meløe (47), Sortland

Bård Meløe er daglig leder for Vesterålen friluftsråd, og har bidratt til å få tusenvis av vesterålinger opp av sofaen og ut på tur både sommer- og vinterstid. Han var med å introdusere appen TellTur, som bare i regionen har resultert i 50.000 turer i år. Juryen bemerker at dette har vært Meløes jobb, men grunn av arbeidet han har lagt ned, har dette folkehelsetiltaket blitt en suksess. TellTur har blitt noe som binder oss sammen på tvers av kommuner, og det hadde ikke skjedd uten Bård.

6. Kristin Krey, Andøy

Rock Mot Rus ser kanskje ut som en festival utad, men det er egentlig en mestringsfabrikk for ungdommer fra hele Vesterålen. På Rock Mot Rus produserer de nemlig mestring i ungdommene og «fabrikkdirektøren» er Kristin Krey. Hennes tålmodighet og oversikt sørger for at alle blir sett og drar derifra som «noen som kan noe». Der Ungdataundersøkelsen gir oss litt en mørk status over vesterålsk ungdom, gir mennesker Kristin Krey håp for at vi kan finne gode løsninger som fungerer. Det har RMR bevist siden 1991.

7. Jonni Solsvik, Andøy

Jonni Solsvik ble valgt til ordfører i Andøy i 1999, og hadde denne posisjonen til valget i høst. De siste fire årene har vært svært krevende. Solsvik har siden 2016 vært kritisk til alle parti, også sitt eget, for beslutningen om å flytte de maritime overvåkingsflyene fra Andøya til Evenes. Solsvik har stått rak i ryggen med integritet selv om det kostet hans eget parti mye, og han fikk hele Vesterålen til å stille seg bak hans kamp.

8. Raymond Nordgård, Hadsel

Da Sommer-Melbu slet, og horisonten ble mørkere og mørkere for festivalen, var Nordgård en av dem som tok grep. Han hadde et ønske om at Sommer Melbu skulle være noe for alle, og løftet kulturarrangementene til nye høyder. Han gjorde Sommer-Melbu til et vertskap som tok imot hele regionen med åpne armer, og i løpet av ti dager er han overalt for å sikre at alt går knirkefritt. Døgnet har ikke nok timer, og året har ikke nok dager, men Nordgård leverer alltid det beste for folk rundt seg.





Vil du stemme på kandidaten du mener er den beste, gjør du det her