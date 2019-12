Vesterålskraft haler inn kjempegevinst

Sortland

I sommer solgte Vesterålskraft salgsselskapet Vesterålskraft Strøm As til Fjordkraft. Vesterålskraft fikk kontanter og aksjer som oppgjør. I alt fikk Vesterålskraft 621.000 aksjer, som hver var bokført til 42,6 kroner stykket. Fjordkraftaksjen har det siste halve året utviklet seg betydelig mer positivt enn hovedindeksen ved Oslo Børs, som bare har gått opp fra 856 til 905. Hovedindeksen måler gjennomsnittlig endring for alle aksjer, som er notert på hovedlisten til Oslo Børs. Hovedindeksen har vokst med 5,7 prosent. Fjordkraft-aksjen har økt med nesten 30 prosent fra 42,6 til 55,3 kroner. Dermed har Vesterålskraft-konsernet enn urealisert kursgevinst på 12,7 kroner per aksje. Det tilsvarer 7,9 millioner kroner.