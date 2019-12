Ramona Lind kåret til Årets Nordlending

Sortland

Lind fikk prisen for sin kamp for sønnen, Charlie Lind og for trafikksikre veier. I juryens begrunnelse heter det blant annet Ramona Lind har frontet et viktig sak for større sikkerhet på norske veier.

«Hun har dessverre erfart hva mangel på dette kan medføre, og på tross av tapet av sin sønn, har hun greid å fronte dette, for å hindre at andre skal rammes av denne type ulykker».

– Jeg har bestandig vært stolt og takknemlig nordlending i dag. Tusen takk for alle som har stemt på meg og gitt meg den styrken jeg trengte for å stå i det, uttalte Lind i forbindelse med utdelingen.

Hun sa videre at å motta prisen var et lys i mørke for henne og Charlie Dans lillebror.

– Ramona har siden ulykken kjempet for å hindre at flere mister sine kjære på vinterfarlige vinterveier, sa blant annet sjefredaktør i Avisa Nordland, Jan-Erik Hansen i juryen.

– Jeg har bestandig vært stolt nordlending. I dag er det litt ekstra godt. Men, bakteppet gjør at jeg ikke jubler. På en annen side er det veldig fint å få bekreftet at det var rett av meg å si ifra. Kampen har vært sår. Vond. Men også veldig nødvendig, sier Lind til NRK.

Hun forteller videre at responsen hun har fått på grunn av engasjementet, er stor., og understreket at hun var glad for å stå i kampen mot myndighetene, selv om den har vært tøff.

– Kampen var å få myndighetene til å høre på meg. Folket har gitt meg styrke, sier hun.

På spørsmål om hun føler at engasjementet hennes har ført noen vei.

– Nei, ikke egentlig. Hadde Dahle tatt dette på alvor, hadde de gjort større tiltak. Det er en vei å gå. Jeg håper at det kommer noe mer og større når Havarikommisjonen kommer med sin rapport, sier hun.

Fra folkets begrunnelse for tildelingen, heter det blant annet:

Det står så stor respekt av å vise omsorg for andre når man selv har blitt så hardt og hjerteskjærende rammet. Hun målbærere en sak som i særdeleshet berører folk i nord

Ramona er en sterk og tydelig stemme som fokuserer på trafikksikkerhet på nordnorske veier. Hun har midt i sin egen livskrise vist en sterk og tydelig vilje for å kreve tiltak som bedrer trafikksikkerheten i Nord-Norge. En dame med tydelig stemme og pågangsmot

Totalt kom det inn over 700 nominasjoner, fordelt på 189 forskjellige navn, da juryen ba folket i Nordland om hjelp til å finne gode kandidater til hedersprisen Årets Nordlending.