TIX kommer til Fæsterålen 2020, og må fraktes til konsert på en helt spesiell måte

Sortland

Andreas Haukeland (født 12. april 1993), mest kjent som TIX, er en norsk artist, produsent og låtskriver fra Bærum. Han er kjent for å produsere kontroversielle russesanger og dokumentere livet sitt som millionær på Snapchat. I 2019 utga han flere låter med et mer seriøst og personlig tema, og han toppet VG-lista med den selvbiografiske låten «Jeg vil ikke leve» sommeren 2019.

Han er altså klar for Familiefæsterålen og Fæsterålen 2020.

– Det er en artist som veldig mange har bedt oss om å booke veldig lenge. Nå har vi fått han og det er vi veldig glade for, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen.

Spesielt er det også at TIX må fraktes til festivalen på en spesiell måte.

– Det er jo ikke veldig gode flyforbindelser på en lørdag i vårt fylke. Han spiller på en annen festival i Nordland tidligere på lørdagen under Fæsterålen, så vi må fly han opp i helikopter for å få han på scena under Familiefæsterålen.

Sjeiken

TIX ble kjent med låten «Sjeiken 2015». Sangtekstene ble gjenstand for debatt i flere uker, mens TIX selv svarte på kritikken ved å legge ut en Snapchat-serie der han badet i penger. TIX er også kjent for sine pannebånd, med en samling på over 100 bånd.

Sommeren 2017 spilte TIX før Justin Bieber på Forus travbane i Stavanger.

Utenom russemusikken er TIX signert som låtskriver i Los Angeles, hvor han blant annet har skrevet «Game Time» for Flo Rida og «Sweet But Psycho» for Ava Max. (Kilde Wikipedia)

Større

– Det blir den største Fæsterålen noensinne. Vi tar en større risiko enn vi noen gang har gjort, og setter lista enda et hakk opp, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen.

Keiino var først ut, men fredag og lørdag denne uka slipper festivalen to nye artister, og kommunikasjonssjef Martin Meisterlin er klar på at folk har noe å glede seg til.

– Vi begynte å booke artister til neste års festival før årets festival, og er vel så og si ferdigbooket med tolv artister totalt. Vi har prøvd å høre på hva folk har lyst å ha til Fæsterålen, og mange av de som har mast på oss, blir nok fornøyde, sier Meisterlin med et lurt smil.

Tankene skal bort, (film)ideene skal inn I løpet av vinteren rives de gamle Statoil-tankene på Sortland. Selskapet bak Deadline Media har kjøpt tomta tankene står på, og skal bygge landsdelens største kommersielle filmstudio.

Området

Det skjer også noe med festivalområdet til neste års festival.

– Det blir en større produksjon en noensinne. Selve området blir nok som før, men det blir en større scene og større totalproduksjon neste år.

Risiko

Risikoen er også større.

– Vi har vel egentlig booket og gjort det meste klart før vi har fått gjort ferdig sponsorjobben. Signalene i markedet er derimot gode, og erfaringen tilsier at vi kommer i mål, sier Pedersen.

Første artistslipp skjer torsdag kveld. Vol gir deg nyheten først, så følge med og se hvilken artist som blir den første som blir offentliggjort.

Se videointervju med Pedersen og Meisterlin i videovinduet over.