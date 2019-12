Sortland

Pågripelsen skjedde fredag på Sortland.

Det dreier seg om en mann i 40-årene og en kvinne i 20-årene. De ble pågrepet med 25.400 sigaretter, 15 kilo råtobakk og syv kilo annen tobakk, opplyser politiinspektør Per Erik Hagen til VOL.

Det ble også funnet noe kontanter.

– Etter at de var avhørt, ble de løslatt, sier Hagen. Han opplyser at påtalemyndigheten vil avgjøre hva som skal skje med de to.

Politiet mener at de hadde til hensikt å selge tobakken.

De to har ingen tilknytning til Vesterålen.