Hun kommer til Fæsterålen 2020

Sortland

Det melder Fæsterålen på sine facebooksider torsdag kveld.

Hvem, sa du? Jo Jenny Cecilia Berggren er mest kjent som en av sangerinnene fra dancepop-bandet Ace of Base, som på 90-tallet herjet på hitlistene i Europa, Asia og USA.

– Fullfør setningen «I saw the _ _ _ _». Laisevibban er gått i taket her på Festivalkontoret, og det er ikke for ingenting. Jenny Berggren fra Ace of Base kommer næmligen til Fæsterålen, skriver Fæsterålen.

Ace of Base er en svensk popgruppe dannet i Göteborg i 1990 av Ulf Ekberg (Buddha) og de tre søsknene Jonas Berggren (joker), Malin Berggren og Jenny Berggren. Etter at deres debutalbum ble utgitt i 1992 har de opplevd stor suksess gjennom 1990-tallet, med over 32 millioner solgte album.

Jenny Berggren tar med seg deler av Ace of Base til Fæsterålen, da i broren Jonas. Jenny Berggren ga ut sitt første soloalbum i 2010 som het My story.

Konserten skal etter det Vol forstår bestå av låter fra Ace of Base, samt Berggrens eget materiale.

Fra før av er det klart at Keiino, Han Von Helvete og TIX kommer til Fæsterålen neste år.