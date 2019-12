Dette er de mest leste sakene på VOL i 2019

Sortland

Dette er de lukkede sakene som flest lesere har lest i år.

Januar

2019 startet med «fiskebollegate» i Andøy. Pårørende reagerte på julemiddagen som Andøy kommune serverte. De fikk fiskeboller. Saken handlet om hjemmeboende eldre i Sør-Andøy. Andøy kommune hadde en praksis med at hjemmeboende eldre fikk servert det samme som institusjonsboere fikk, men dagen etter. I 2018 fikk de eldre fiskeboller lille julaften, og dette fikk altså hjemmeboende servert julaften. – Ikke OK, var dommen fra rådmannen.

Ellers ble januar 2018 preget av Kjempen-høy-rundkjøringa. – Kommunen blokkerer framtida vår og resten av livet vårt, sa Karin og Birger Fjærvoll til VOL i januar. Saken er omtalt ved en rekke anledninger senere i 2019.

Havneterminalen på Stokmarknes ble solgt i fjor. Eierne ønsket ni millioner kroner for terminalen, men fikk "bare" 6,25 millioner. Dette var VOLs tredje mest leste sak i januar.





Februar

2018 ble tungt preget av flere store, potensielle kriminalsaker. En av disse sakene gjelder et dødsfall noe tilbake i tid, som det ble åpnet etterforskning av etter at pårørende av avdøde klaget på at saken var henlagt. I februar uttalte politiet at de anså etterforskningen som avsluttet innen kort tid. Det er fortsatt usikkert hva som blir det endelige utfallet av denne saken. Det er ventet i løpet av første kvartal neste år.

I februar fikk en annen sak stor oppmerksomhet blant VOLs lesere. Et forsikringsselskap neket å utbetale erstatning etter en bilbrann.

– Ut fra opplysningene som har fremkommet mistenker vi deg for å satt i scene bilbrannen selv, skrev forsikringsselskapet. Politiet hadde henlagt saken som "intet straffbart forhold". Bileieren gikk til sak, men fikk ikke medhold i tingretten.

Ted Robin Endresen er administrerende direktør i Myre Fiskemottak. I februar varslet VOL at han hadde kjøpt et fiskemottak i Henningsvær. I den forbindelse avfyre bedriftslederen en kraftsalve mot Øksnes kommune: – Vi har fått nok av tafattheten til Øksnes kommune.

Mars

15. juni i 2018 forsvant Truls Johansen i Øksnes under uklare omstendigheter. Tre menn ble raskt siktet for uaktsomt drap eller å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand. En fremstod som hovedsiktet. I mars intervjuet VOL mannen, som bedyret sin uskyld. I intervjuet innrømmet mannen å ha løyet til politiet og til familien til Johansen omkring omstendigheter rundt noen tabletter, men fastholdt sin uskyld omkring selve forsvinningen.

VOL intervjuet også de pårørende, som svarte at de betvilte at hovedmistenkte er lei seg.

Påtalemyndigheten har fortsatt ikke avgjort hva som skal skje videre i denne saken.

Petroleum stenger dørene og rettssaken mot trailersjåføren som var involvert i Charlie Dan Lind-dødsfallet preget også mars på VOL.

April

Vesterålingene er opptatt av sine eiendommer. En boligsak ble mest lest på pluss på VOL i april. Det var saken om Roger Gullholms hus, som skulle koste syv millioner, men endte opp med å koste over ti. Også denne saken har vært en gjenganger i år.

En reportasje om Huset på Yttersiden ble også lest av veldig mange.

Hvordan ville du likt å fått sparken via en tekstmelding.? Det var opplevelsen en ansatt i en forretning på Sortland hadde. Vedkommende gikk til sak. Senere i 2019 ble saken forlikt.

Mai

I mai skrev VOL om en ulykke ved Øybadet i Hadsel. En gutt måtte hentes opp fra bunnen av bassenget. Faren til gutten uttalte seg kritisk om Øybadet, og hevdet at bassengeieren ikke hadde formidlet hele sannheten om hva som hadde skjedd. Øybadet sa seg ikke enig i kritikken.

Senere i 2019 ble det gjennomført et tilsyn med Øybadet. Det ble funnet avvik, men ingen alvorlige. Blant annet var det ikke laget et ordensreglement.

Mange unge vil ha et rent nærmiljø, men da noen fjerdeklassinger ville rydde i fjæra, gikk det ikke greit. De fikk "snut" fra voksne fordi de krysset en privat eiendom for å komme til fjæra.





Juni

Ellen Hagen Willhelmsen mistet sønnen Christoffer i kreft. Hun har også mistet andre kjære familiemedlemmer de siste årene. Hun fortalte i et intervju om hvordan hun hadde håndtert tapene for å klare å se lyspunkter i tilværelsen igjen.

Ungdomsmiljøet på Sortland er usunt, mente kilder innenfor rusmiljøet. De pekte på at ungjenter ned i 14-årsalderen dopet seg på beroligende medikamenter og var lett bytte for eldre menn.

VOL omtalte en straffesak. En yngre mann var dømt for en alvorlig seksualforbrytelse. Han trodde han hadde anket saken, men det hadde han ikke.

Juli

– Ved å fortelle om mitt eget liv, håper jeg å motivere andre til også å finne en vei ut., sa Odd-Eirik Ovesen til VOL i juli. Det var vår mest leste sak. Han fortalte sin historie med et håp om at andre skulle unngå å vandre samme vei han hadde gjort.

Sommeren og høsten har ellers vært preget av flere bolighistorier. I juli fortalte VOL historien om et hus i Sigerfjorden, som kunne sette ny prisrekord.

Måneden ble ellers preget av en knivstikkingsssak der eieren av Baren Første assisterte en hardt skadet mann.

En tidligere narkotikalanger pekte ut Øksnes kommune som en verstingkommune.

August

Mannen som ble knivstukket i juli, stilte opp til intervju hos VOL i august. Jeg var millimeter fra å dø, sa Daniel Johansen.

En musikkanmeldelse "satte fyr" på VOL under Fæsterålen helga. Først ba festivalledelsen om råd fra vesterålingene om hvilket band som skulle bookes. "Luxus Leverpostei", svarte publikum. – Det ble lite luksus og mye muggen leverpostei da bandet Luxus Leverpostei spilte opp til rølpefest lørdag kveld, skrev VOL i anmeldelsen og ga terningkast to med overskriften "– Ikke book band som dette". På Facebook fikk VOLs anmeldelse saftig omtale, og for første gang i historien toppet en musikkanmeldelse listene over de mest leste sakene.

Arctic Race of Norway preget ellers VOL i august. Et intervju med Dag Otto Lauritzen fikk ekstra stor oppmerksomhet. – Nordlendinger er gale på en positiv måte, sa den blide sørlendingen.

September

– Selger sex til nordlendinger via internett, var den mest leste saken i september. Godt lest var også oppslaget om at en ansatt i Sortland kommune er mistenkt for underslag.

Inge Berg, hovedaksjonæren i Nordlaks, har stor interesse blant VOLs lesere. Et oppslag om en planlagt privat havn på Bitterstad, var blant de mest leste sakene i september. Det samme gjaldt en sak om et sprengningsuhell hos Nordlaks.

Og mens vi er i Hadsel: "Lektor Hoaas" var et navn som preget nyhetsbildet i Norge på 1970- og 1980-tallet. Etter mange års taushet, brøt Hoaas tausheten via noen brev til VOL.





Oktober

I 2019 har VOL skrevet veldig mye om rusproblemene som Vesterålen sliter med. En russak var den mest leste plussaken i oktober. Sindre Halvorsen advarte unge mot hvor lett det er å havne i rusmidlenes vold.

I politikken har det vært mye oppmerksomhet omkring antallet barnefødsler i Nord-Norge. I tredje kvartal forsvant det åtte nordledninger hver dag. For mange flytter ut, og det fødes for få barn. VOL fortalte historien om familien Ottesen, som har 11 barn og venter sitt 12. i januar. De kan ikke klandres for at det blir færre nordlendinger!

Hvor mye er vesterålingene villige til å betale for en fritidseiendom? Det testes ut i disse dager. En fritidseiendom til nesten fem millioner kroner er i markedet.

November

Mattilsynet fikk mye omtale på VOL i november. En bekymringsmelding om kaffemelk utgått på dato og 15 personer som ble rammet av virusutbrudd, ble veldig mye lest på VOL+. Godt lest var også en sak der en sortlandslege fikk advarsel.

To positive saker ble også godt likt av leserne. VOL hadde en stor omtale av det nye restaurantprosjektet til Halvar Ellingsen. Han satser mot Michelin-stjerner. Godt lest var også historien om eierne bak Viking Gym på Melbu, som satser på kosttilskudd.





Desember

En kvinne ble fremstilt for varetektsfengsling i Vesterålen tingrett mistenkt for en rekke tyverier. Politiet fikk ikke medhold, og kvinnen ble sluppet fri.

Myre Fiskemottak fikk mye negativ omtale i Dagbladet. Ted Robin Endresen beklaget forholdene til VOL da vi intervjuet han om saken, som handler om boforholdene til gjestearbeidere.

Sortland Mat- og Vinhus går fra å ha to eiere til en. Harald Jobsen overtar hele "butikken".

















































































