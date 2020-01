– Om vi alle tenner opp, vil det gjøre et voldsomt inntrykk

Sortland

– Å tenne et bål eller en fakkel handler også om symbolverdien, at vi ønsker oss mer lys og varme inn i samfunnet, sier Christine Meisterlin.

Stor respons

For en drøy måned siden tok hun initiativet til det som er blitt «Distriktsopprøret i Norge – folk har fått nok av å ikke bli hørt».

Responsen har vært stor. Natt til årets siste dag rundet Facebook-siden 33.000 følgere. 1. januar oppfordres det til vardebrenning, at man tenner bål på fjellet, i fjæra eller i bålpanna, som en del av ei landsdekkende markering.

– Vi håper flere kommer til å tenne varder og brenne bål, men vi har ikke mannskap nok til å finne en som kan være ansvarlig i hver kommune. Vi oppfordrer bålbrennere til å ta bilde, og gjerne si hvilen sak man brenner for, så skal vi lage en tråd inne på gruppa med bildene, sier hun.

Bakgrunnen for initiativet var å samle det som er ulike opprør, spredt rundt i distriktene. Protestene går ut på at folk i distriktene vil ha en grunnleggende velferd, innen samferdsel, infrastruktur, helse og utdanning.

– Der er mange som sier de har fått nok av at velferd forsvinner fra distriktene. Vi får ikke folk til å flytte fra Oslo og bosette seg i nord, hvis de vet at de ikke vil få ungene sine i tide på sykehus ved å bo her, sier Meisterlin.

Mange i samme situasjon

– Vi bor i en region der det skapes enorme verdier. Vi har et fryktelig stort behov for folk med høy kompetanse. Det er ikke alle vi kan produsere lokalt, vi trenger også folk som kommer utenfra inn i regionene, sier hun.

Gjennom distriktsopprøret er man blitt kjent med at Sogn og Fjordane er i samme situasjon som Nordland når det gjelder nedlegging av linjer ved videregående skoler.

– Ved å lage en landsdekkende gruppe ser vi at mange landsdeler sliter med de samme tingene. Vi har fått tilbakemeldinger på at det er dette folk synes der det fineste med gruppa. At viktige saker som ikke riksmedia dekker, blir løftet fram, sier hun.

Med det store engasjementet og over 30.000 følgere, er det et helt team med moderatorer som røkter siden.

– Vi har noen sett med regler og krav, blant annet at det som deles må være distriktsrettet. Vi sjekker at det ikke forekommer personsjikane. Vi har et mål om å bli tatt seriøst, og da må vi være seriøse. Vi må også være etterrettelige når det gjelder det vi legger ut, sier Meisterlin.

– Håper å se flere bål

Selv om det ikke er meldt veldig fint vær i kveld, 1. januar, håper Meisterlin at det ikke blir til hinder for at folk tenner varder.

– Om vi alle hadde kommet oss på fjellet, hadde det gjort et voldsomt inntrykk. 1. januar ser det ut som været ikke er helt på vår side. Vi oppfordrer likevel folk til å samle seg på bålplasser, sier hun.

– Det er alltid noen som går på fjellet. Og om de kombinerer det med å tenne bål er det ekstra flott. Jeg har et mål om at jeg 1. januar klokken 18 skal se ett bål til fra der jeg står. Det hadde vært veldig fint, slår Christine Meisterlin fast.