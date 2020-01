Sortland

«Storforeldremøtet» avholdes mandag 20. januar i samfunnssalen på Sortland. Møtet er for foreldre til ungdommene i 8., 9. og 10. skoletrinn og det er FAU som har tatt initiativet til arrangementet.

– Vi håper på stort oppmøte og at mange foreldre har lyst å være med på «veien videre» i et samarbeid om hvordan gjøre skole og oppvekst for ungene våre best mulig, oppfordrer FAU-leder Grete Ellingsen i invitasjonen til foreldrene.

Program for kvelden:

1. Velkommen og informasjon

• UNGDATA 2019

2. Korte innlegg av leder av Ungdomsrådet i Sortland og Elevrådet ved Sortland ungdomsskole

3. Hva gjør FAU?

4. Behandling av vedtekter for FAU

5. Inspirasjonsforedrag fra Kjersti Falck

6. Politisk hilsen - en posisjon- og en opposisjonspolitiker fra kommunestyret i Sortland

7. Rektor Vidar Halvorsen oppsummer

Fokus på foreldrerollen

Kjersti Falck er rådgiver i det nasjonale Foreldreutvalget for Grunnskolen (FUG). Hun tar oss i sitt inspirasjonsforedrag med på en forskningsbasert reise, der hun gjennom bruk av humor, varme og egne erfaringer viser oss hvordan vi kan engasjere oss og være gode rollefigurer for våre barn og ungdommer. Gjennom bruk av inspirasjon, motivasjon og engasjement kan vi bidra til å skape et godt læringsmiljø og utgjøre en forskjell for egne og andres barn, opplyses det i invitasjonen.

Falck er selv 5-barnsmor og jobber til daglig som rådgiver i FUG. Hun tar opp følgende tema: Foreldrerollen, samarbeid med andre foreldre, samarbeid med skolen, mobbing, forebygging, motivasjon og engasjement.

– Din deltakelse utgjør en forskjell, minner FAU om avslutningsvis.