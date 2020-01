Christian Berge til Plogkonferansen

Sortland

Under hans virke tok landslaget sølv i VM 2017 og VM 2019 og nå sist bronse i EM 2020. På Plogkonferansen deler Berge sine erfaringer med å bygge et lag og en kultur der folk både trives og presterer.

– For å utvikle oss videre i Nord-Norge trenger vi påfyll av ny kompetanse, men også å få den kompetansen vi har i dag til å trives på jobb. Det er de viktigste menneskene. Å bygge det beste laget, med fokus på å skape en kultur hvor man oppnår noe, gjelder like mye i næringslivet som i idretten, sier kommunikasjonsansvarlig for Plogkonferansen, Martin Meisterlin.

Plogkonferansen er en årlig næringslivskonferanse for Nord-Norge i Vesterålen, i regi av Deadline Event, der målet er å skape en arena med søkelys på kunnskapsheving, inspirasjon og nettverksbygging i Nord-Norge .