Deadline Media nominert til nasjonal reklamepris på kino

Sortland

«Wastemen» er laget for renovasjonsselskapet Iris Salten, og det hele bestemmes på Big Screen Awards, som er den årlige prisutdelingen for beste reklamefilmer vist på kino.

Det er fem nominerte i kategorien Beste Lokale Film. Her er det Franzefoss med filmen «Det er ikke bråk» med reklamebyrået Per Høj og produsent Filmdepartementet. Videre er Vennatrø Gruppen nominert i samme klasse med filmen «Min by Stjørdal», produsert av Lockbox Film. Nominert er også Iris Salten med filmen «Wastemen» med Deadline Media og Film som medie- og reklamebyrå. Nominert nummer fire i den lokale kategorien er Haukeland Universitetssykehus med filmen «Bli Blodgiver», med bistand fra Mediacirkus og Kong Film. Siste nominerte er Stavanger Aftenblad med filmen «Sammen er vi Aftenbladet». Reklamebyrå er Procontra. Moxey Film er produsent.

Daglig leder i Deadline Media, Martin Meisterlin setter svært stor pris på nominasjonen:

– Iris Salten er så uredde og utfordrer oss hele tiden på å tenke annerledes og kreativt. At vi kjenner dem gjennom å ha hele kommunikasjonen, gjør det da enklere å lage slikt som dette, sier Meisterlin.

– Høy kvalitet

Mediedirektør Jarle Thalberg i GroupM er juryleder i den andre utgaven av Big Screen Awards.

– Vi har et meget sterkt kreativt felt – og som ikke minst fungerer godt i mørke kinosaler. Høy kvalitet preger finalefeltet. Det lages mye god lokal reklamefilm som målrettes mot kinopublikummet. I finalen har vi samlet mye av det aller, aller beste, sier Jarle Thalberg

Det skal konkurreres om heder og ære i totalt fem kategorier; det være seg Beste Film Riks, Beste Film Lokal, Årets Nykommer, Beste Kreative Bruk og Best I Test. I Big Screen Awards 2018 ble Talkmore den store vinneren.

Juryen i Big Screen Awards består av følgende: Jarle Thalberg, mediedirektør hos GroupM, kreatør Ester Hjellum fra Try, Innovation Strategist Simen Kjær fra Vizeum, Senior prosjektleder Nanna Skipper Grønli fra Per Høj, Head og Audio Visual Marianne Massaiu fra Mediacom, New Business Aleksander Hetland fra DDB Nor, managing director Jon A. Nævestad fra Starcom, Client director Camilla Marstrander fra Carat, salgsdirektør Vegard Kvalvaag fra CAPA og markedssjef Christer Solberg fra Media Direct Norge.