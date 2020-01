Nå går flytrafikken igjen

Sortland

Kl. 13.32 bekrefter Avinor overfor VG at flyproblemet er løst.

– Fly som er i luften får lande, men ingen fly får ta av nord for Røros, var beskjeden fra kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor da problemene oppsto.

Han opplyser videre til avisen at det var det tekniske systemet som flygelederne bruker for å kontrollere luftrommet i Nord-Norge som var nede.

Problemene har ført til at flytrafikken i hele Nord-Norge er påvirket, samtidig som de kan ha ringvirkninger for flytrafikken andre steder.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Tonje Næss, sier til VG at at den omtrent to timer lange stansen har forårsaket visse forsinkelser og kanselleringer, men understreker at de håper det vil løse seg hurtig.

– Der hvor det er kansellert, booker vi om passasjerer på senere avganger, og så gjør vi alt vi kan for at det skal påvirke passasjerene våre så lite som mulig, sier hun til VG.

Passasjerer blir bedt om å forholde seg til informasjon de får fra flyselskapene og ellers møte til oppsatt tid.

Problemene rammet også luftambulanseflyene, som i en periode kun kunne utføre enkelte korte oppdrag med spesialtillatelse hvis siktforholdene tillot det, ifølge Altaposten.

En av passasjerene som satt strandet på Evenes, var Tiu Similä. Hun skal være med å moderere en debatt på en stor konferanse i London torsdag og var derfor usikker på om hun kom seg til London. Kl. 14.00 forteller hun til Vol at problemet er i ferd med å løse seg.

– Det ser ut som det ordner seg men, har jeg har bare ti minutter i Oslo før neste fly går, så det blir nok en del løping, sier hun.





Flystatus





Andenes

WF 863 til Bodø – Tromsø. 16:00

Stokmarknes

WF 854 til Tromsø kl. 15:45 Innstilt.

Bodø

Neste avgang til Vesterålen er Andenes og Stokmarknes klokken 14:55.

Tromsø

Neste avgang til Vesterålen er Stokmarknes klokken 15:35 og Andenes klokken 17:00.