Tekniske problemer stanser all flytrafikk i Nord-Norge

Sortland

Passasjerene om bord et Norwegian-fly, som skulle forlate Evenes klokken 11:30, sitter fortsatt på Evenes. Dette flyet er kansellert, og passasjerene er ombooket til et fly som går 15:40 i ettermiddag. Et SAS-fly takset ut på banen, men ble sendt i retur sånn at det sitter passasjerer fra to fly på Evenes.

Det er kontrollsystemet i Bodø som har problemer. Denne sentralen kontrollerer flytrafikken fra Røros og nordover.

Avinor arbeider med å løse problemet, men vet ikke foreløpig hva som er problemet eller når det blir løst.

– Fly som er i luften, får lande på den flyplassen de skal til, men ingen fly får ta av nord for Røros, opplyser kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor til NTB.

En av passasjerene som sitter strandet på Evenes, er Tiu Similä. Hun skal holde en hval-tale i London i Morgen.

– Jeg kom på flyet og måtte gå av. Jeg har sittet i telefonen nå for å booke om flyet til London. Nytt fly går fra Evenes 15:40. Hvis det går, reiser jeg videre til London 18:10. Dette er kjedelig, men jeg håper det går bra. Heldigvis er ikke arrangementet i London før i morgen, sier hun.

Norwegian-flyet var langtfra fullt. Det anslås at bare en fjerdedel av setene var booket. En del av passasjerene skal på en EL-messe i Oslo. Det meldes om en viss nervøsitet.

Flyambulansetjenesten er for øvrig også rammet av flyforbudet.

– Alle ambulansefly står på lik linje med den øvrige flyflåten. Vi kan utføre enkelte korte oppdrag med spesialtillatelse dersom det er visuell sikt. Og heldigvis har vi været med oss så langt. Hittil har ikke dette fått alvorlige konsekvenser. Noen oppdrag er overført fra fly til helikopter, sier kommunikasjonsrådgiver Jørn Resvoll ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe sier til NRK at hun har fått melding om at feilen tidligst kan være rettet klokken 13.30.

Lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen i Tromsø sier til NRK at feilen skal være funnet, men dette kan ikke Avinor bekrefte.





Flystatus

Hvis problemene vedvarer, vil fort mange passasjerer bli rammet.

Andenes

WF 863 til Bodø – ny tid 1230.

Stokmarknes

WF 854 til Bodø – ny tid 1230.

Bodø

Neste avgang til Vesterålen er Andenes og Stokmarknes klokken 14:55.

Tromsø

Neste avgang til Vesterålen er Stokmarknes klokken 15:35 og Andenes klokken 17:00.

Oslo

Norwegian 362 til Evenes klokken 13:25 er innstilt.

SAS 4416 til Tromsø klokken 11:25 er innstilt.

Vi oppdaterer saken så snart vi vet mer.