Sortland Ap har valgt nytt styre

Sortland

I forbindelse med Sortland Arbeiderpartis årsmøte, har de valgt nytt styre, som består av følgende personer:





Leder: Svein Robert Vestå

Nestleder: Hill-Marta Solberg

Kasserer: Grete Hjelle, gjenvalg

Sekretær: Ellen Andreassen, gjenvalg

Styremedlem: Sigurd Jacobsen, gjenvalg

Styremedlem: Mette Røkenes

Styremedlem: Fred Frivåg

Kvinnekontakt: Monica Jacobsen

Studieleder: Lill-Kristin Johannessen

Samepolitisk talsperson: Arild Inga

Mens halvparten av styret er på gjenvalg, er det også noen er nye i sine verv. Nevnte Solberg går inn som nestleder, mens Svein Robert Vestå, er ny leder. Sistnevnte representerer partiet i Sortland kommunestyre.

– Vi ser frem til et spennende politisk arbeidsår med mange gode politikere i styret, som består av både nyvalgte og gjenvalgte medlemmer. Vi er spesielt glad for at Hill-Marta Solberg er tilbake i Sortlandspolitikken. Hun har en erfaring som vi vil dra god nytte av og vil være en styrke for oss, står det å lese i en pressemelding fra Sortland Arbeiderparti.