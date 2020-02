Solgte eiendom for 144 millioner kroner i januar

Sortland

I Andøy var det lavere eiendomsomsetning i januar. Det ble bare kjøpt og solgt eiendom for 8,7 millioner kroner, og det var for det meste eldre eiendommer som ble omsatt. Den dyreste boligen ble solgt for 1,4 millioner kroner. Den ligger i Risøyhamn.

I Bø ble det solgt eiendom for 7,8 millioner kroner i januar. En transaksjon utgjorde hele 44 prosent av denne summen. På Straume ble det solgt et mindre leilighetsbygg med fire enheter. Det ble omsatt for 3,5 millioner kroner fra Ulrix Eiendom til LDH Eiendom.

I Hadsel ble det kjøpt og solgt eiendom for 34,3 millioner kroner i januar. Den dyreste eiendommen var Lekangveien 141, som ble solgt for 4,1 millioner kroner. Ellers ble måneden preget av at det var overtakelse av leiligheter på Strandbakken på Melbu. Dette er et prosjekt som Sortland Boliger (Steinsvik) har jobbet med. I alt er tre leiligheter omsatt for til sammen 8,8 millioner kroner.

Det er fortsatt veldige mange eiendommer til salgs i Hadsel. I desember var det 68 til salgs hos Finn. Ved inngangen til februar er det 64 som ligger i markedet bare hos Finn.

I Sortland var det brukbar fart på eiendomshandlene også i januar. Det ble kjøpt og solgt eiendom for litt over 73 millioner kroner. Det betyr at Sortland stod for over halvparten av omsetningsverdien for hele Vesterålen i januar.

Et par næringslivstransaksjoner dominerte tallene.

Det gjelder for eksempel salget av Vesterålsgata 10, som har fått ny eier og ny leietaker. Vesterålen Dekksenter holder til i dette bygget, og den tidligere eieren av dekksenteret har solgt bedriften, men kjøpt bygget.

Deadline har dessuten kjøpt Cirkel K-tomta, og planlegger nybygg.

I Øksnes ble det omsatt eiendom for 20,6 millioner kroner i januar. To boliger ble omsatt for mer enn tre millioner kroner, og den dyreste ble solgt for 3,7 millioner kroner.

