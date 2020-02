Sportskjede slår seg konkurs. Kan ramme sportsbutikk på Sortland

Sortland





Konkursen påvirker rett under halvparten av Intersport-, G-Sport- og G-Max-butikkene i landet, nemlig de 95 butikkene som er såkalt egeneid. I Vesterålen kan Intersport i Skibsgården bli rammet av konkursen.

Gresvig har drevet sportsbutikker under to kjeder, G-sport, G-Max og Intersport. I august i fjor valgte Gresvig å ta bort G-en fra navnet på butikkene sine, og satse på Intersport. Da ble den landsdekkene sportskjeden lagt ned til fordel for satsing på Intersport. Rundt 100 butikker er franchisetakere for kjedene, og disse er ikke omfattet av konkursen.

Pressekontakt for Gresvig Retail Group, Are Slettan, sier til Bladet Vesterålen at det foreløpig er for tidlig å si hvilke butikker i Vesterålen og områdene rundt kan påvirkes av konkursen.

– Vi har ikke kapasitet til å svare på det før vi har på plass en bostyrer som kan se nærmere på avtalene våre. Konkursbegjæringen ble levert klokken 10 mandag, basert på et styrevedtak søndag kveld, forteller Slettan til Bladet Vesterålen.

Administrerende direktør i selskapet, Lars Kristian Lindberg, sier til E24 at de i tillegg til å samle seg bak ett navn, også har gjennomført flere grunnleggende endringer i selskapet den siste tiden.

– Vi har også ryddet kraftig i varelageret og styrket samspillet mellom netthandel og fysiske butikker, sier Lars Kristian Lindberg, som tiltrådte som administrerende direktør for ett år siden.

– Samtidig har vi en situasjon hvor dagens butikkstruktur og tilhørende kostnader ikke lar seg håndtere. Det blir som å øse en båt med et altfor stort hull i skroget. Jeg er lei for usikkerheten dette skaper for våre ansatte, men jeg mener vi har lagt et godt grunnlag som jeg håper en eventuell ny eier vil være interessert i å bygge videre på, sier Lindberg til E24.