Tre kjøretøy i ulykke ved Kleiva: Politiet melder om alvorlige personskader

Sortland

Dette opplyser politiet i Nordland på Twitter.

Ifølge politiet har dette skjedd på fylkesvei 82. Stedet er like ved innkjøringa til Kleiva landbruksskole.

Klokken 8:08 melder politiet at det er tre kjøretøy involvert i ulykken. Det meldes også dessverre om alvorlige personskader på stedet. Antall personer involvert vites ikke på nåværende tidspunkt.

Klokken 08:40 er SeaKing på vei til skadestedet.

Et vitne på stedet forteller om tre kjøretøy involvert. En lastebil, en varebil og en personbil.

Skadeomfanget på varebilen er stort. Bilisten i personbilen er fraktet vekk med ambulanse, mens nødetatene fortsatt jobber med andre involverte personer og kjøretøy på stedet.

En bilist Vol har vært i kontakt med, opplyste like etter ulykken om store køer begge veier. Klokken 07:57 opplyste politiet at veien er stengt over Kleivahøgda, omkjøring via Holand og Riise.

Vol oppdaterer saken.